Así arrancó Marina Señuk en el programa de Sergio Lapegüe en América TV

Expusieron una interna feroz en El Trece tras la salida de Marina Señuk

Hace unos días, la joven meteoróloga Marina Señuk dijo adiós de la pantalla de El Trece y TN, y en lugar de hacerlo desde su lugar de columnista en el piso de Arriba Argentinos, mucho sorprendió verla hacer su aparición final desde la calle en calidad de movilera.

Así las cosas, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares destaparon en Intrusos (América TV) la feroz interna dentro de los canales del Grupo Clarín con los meteorólogos. En primer lugar, hicieron referencia a la anterior salida de José Bianco, quien desde sus redes admitió haber renunciado por el cansancio ante el mal trato de "algunos jefes".

Y acto seguido, mostaron la última aparición de Señuk en Arriba Argentinos, el noticiero de la primera mañana de El Trece conducido por Valeria Sampedro y Nacho Otero. Para sorpresa de todos, en lugar de vérsela en su habitual lugar en el set televisivo, a la meteoróloga el canal la mandó a la calle para despedirse desde el puesto de movilera.

“Chicos, mi último pronóstico en Arriba Argentinos, por favor. El último baile”, expresó la cronista. Y mientras Sampedro apenas le hizo saber que pasaron "lindos momentos", Señuk agradeció correcta a todos sus compañeros.

Pero claro que detrás de esa sorpresiva última jornada de la meteoróloga en el canal del solcito, los conductores de Intrusos revelaron que en el área de noticias de esa señal hay "mucho maltrato", y no son pocos los que se han ido por ese motivo.