Florencia Torrente enfrentó los rumores de embarazo tras blanquear su nuevo amor: el video

La actriz mostró su pancita y aclaró que no se encuentra esperando un hijo con su nuevo novio tras separarse de Guido Iannaccio a fines de 2024 luego de cuatro años juntos.

Torrente fue compartiendo además algunas postales de lo que es su escapada romántica con Santiago, un ex jugador de fútbol que jugó un tiempo en Estados Unidos.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado Florencia confirmaba su separación de Iannaccioy mostraba la forma en se mudaba en plena tormenta con la ayuda de sus amigos Mica Viciconte y Fabián Cubero.

“Me sigo mudando y también me separé. Nos queremos y nos quisimos muchísimo. Fueron muchos años”, le confirmaba la actriz a La Nación al anunciar el final de su relación con Guido Iannaccio.

Florencia Torrente Santiago Slapak

Quién es el nuevo novio de Florencia Torrente tras separarse de Guido Iannaccio

Florencia Torrente volvió a enamorarse a pocos meses de terminar con su anterior pareja, Guido Iannaccio, con quien salió durante cuatro años.

Fernanda Iglesias detalló en el ciclo Puro Show (El Trece) quién es el ex deportista que conquistó a la hija de Aracel González y el vínculo que empezaron.

" Florencia, quien está recién separada, tiene un nuevo novio. Acá tenemos la foto, que la publicó él. Es un poquito más joven que ella", comenzó la panelista.

Y agregó sobre el nuevo amor de la actriz: "Se llama Santiago Slapak. Él jugaba al fútbol en Estados Unidos, se lesionó y se vino para Argentina. Ahora trabaja de fotógrafo. Se están conociendo pero él, evidentemente, está re copado porque ya publicó una foto con ella".

"También ¿saben qué hace muy bien? Cocina. Y tiene una cuenta de Instagram sobre todas sus especialidades, las cosas que hace. Todo muy rico. Se están conociendo porque hace poco que salen. Él, evidentemente, está recopado porque publicó esta foto”, cerró Iglesias.