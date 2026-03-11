En vivo Radio La Red
Deportes
Claudio Úbeda
Boca
INESPERADO

La revelación de Claudio Úbeda antes del clásico con San Lorenzo que ilusiona a los hinchas de Boca

El entrenador analizó el presente del equipo antes del duelo ante el Ciclón en la Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura y destacó la evolución del plantel en los últimos partidos.

La revelación de Claudio Úbeda antes del clásico con San Lorenzo que ilusiona a los hinchas de Boca

En la previa del clásico frente a San Lorenzo, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, analizó el presente del equipo y dejó un mensaje que despertó optimismo entre los hinchas. El Xeneize recibirá al Ciclón este miércoles en La Bombonera, por la décima fecha del Torneo Apertura.

image

De cara a este compromiso, el entrenador destacó la evolución del equipo en los últimos partidos y remarcó que el plantel llega con confianza a un tramo del calendario que considera determinante para el semestre.

“Los chicos están bien. Se notó una buena evolución a partir del partido de Copa Argentina (vs. Gimnasia de Chivilcoy). En ese encuentro pudimos haber hecho más goles y después, en el empate con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, también generamos muchas situaciones”, explicó Úbeda en declaraciones al canal oficial del club.

Qué dijo Claudio Úbeda sobre el momento de Boca antes del clásico

El entrenador sostuvo que el equipo atraviesa un momento de crecimiento y que la confianza del plantel será un factor importante en la recta central del torneo.

“Los jugadores están con confianza. Estamos en la mitad del torneo y vamos a entrar en la mejor parte, donde empiezan las etapas de definiciones. También se viene la Copa Libertadores y vamos a tener un trajín importante de partidos”, afirmó.

En ese análisis, Úbeda también remarcó la importancia del último triunfo del equipo, que consideró un punto de inflexión para el ánimo del grupo.

Por qué el triunfo ante Lanús fue clave para el equipo

El técnico destacó especialmente la goleada ante Lanús en condición de visitante, un resultado que, según explicó, fortaleció el estado anímico del plantel.

“El equipo siempre tuvo opciones de juego, generó opciones de gol, se lo vio suelto, con confianza y se impuso en un partido de suma importancia contra un rival que venía de ganar una final”, señaló.

Lanús llegaba a ese encuentro tras consagrarse en la Recopa Sudamericana, por lo que el triunfo de Boca en ese contexto representó un impulso importante para el grupo. “Creo que eso levantó mucho el autoestima”, agregó el entrenador.

Cuál sería la formación de Boca ante San Lorenzo

Para el clásico en la Bombonera, el equipo dirigido por Úbeda podría formar con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El encuentro comenzará a las 19.45, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido por ESPN Premium. En el VAR estará Silvio Trucco.

Con este panorama, Boca afrontará un clásico clave en la mitad del campeonato, con la intención de confirmar su crecimiento futbolístico y llegar fortalecido a las etapas decisivas del torneo.

