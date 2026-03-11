La revelación de Claudio Úbeda antes del clásico con San Lorenzo que ilusiona a los hinchas de Boca

“Los jugadores están con confianza. Estamos en la mitad del torneo y vamos a entrar en la mejor parte, donde empiezan las etapas de definiciones. También se viene la Copa Libertadores y vamos a tener un trajín importante de partidos”, afirmó.

En ese análisis, Úbeda también remarcó la importancia del último triunfo del equipo, que consideró un punto de inflexión para el ánimo del grupo.

Por qué el triunfo ante Lanús fue clave para el equipo

El técnico destacó especialmente la goleada ante Lanús en condición de visitante, un resultado que, según explicó, fortaleció el estado anímico del plantel.

“El equipo siempre tuvo opciones de juego, generó opciones de gol, se lo vio suelto, con confianza y se impuso en un partido de suma importancia contra un rival que venía de ganar una final”, señaló.

Lanús llegaba a ese encuentro tras consagrarse en la Recopa Sudamericana, por lo que el triunfo de Boca en ese contexto representó un impulso importante para el grupo. “Creo que eso levantó mucho el autoestima”, agregó el entrenador.

Cuál sería la formación de Boca ante San Lorenzo

Para el clásico en la Bombonera, el equipo dirigido por Úbeda podría formar con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El encuentro comenzará a las 19.45, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido por ESPN Premium. En el VAR estará Silvio Trucco.

Con este panorama, Boca afrontará un clásico clave en la mitad del campeonato, con la intención de confirmar su crecimiento futbolístico y llegar fortalecido a las etapas decisivas del torneo.