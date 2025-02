Mariano Pavone, uno de los evacuados de la torre incendiada de Puerto Madero: "Agarré a mi hijo y salí con lo puesto"

“Estaba tomando mates, cocinando con mi hijo mayor y mi perrito cuando vi algo de humo por la ventana. Al principio no me alarmé, pensé que podía ser de los pastizales cercanos. Pero cuando sonó la alarma contra incendios y dijeron que había que evacuar, reaccionamos rápido”, explicó Pavone.

El fuego comenzó en el piso 11 y el humo se extendió hasta el 34, dificultando la visibilidad en varios sectores del edificio. “Cuando abrí la puerta de servicio vi humo en la zona del ascensor, así que bajamos rápido por la escalera. Al salir a la calle y mirar hacia arriba, vi el fuego y me preocupé por mis vecinos”, agregó.

Pavone y la incertidumbre tras el incendio

El exdelantero de Estudiantes, River y Racing lamentó la situación y expresó su preocupación por los afectados. “Más allá de la bronca por lo material, lo importante es que todos estén bien. No sabemos si hoy vamos a poder dormir en nuestras casas, calculo que no. Sobre todo la gente más afectada, esto va para largo”, señaló.

Pavone también recordó que hace años el edificio había sufrido otro incendio, aunque de menor magnitud: “En esa ocasión fue por un colchón, ahora dicen que fue un desperfecto en un aire acondicionado”.

Despliegue de emergencia y asistencia médica

El operativo incluyó 41 ambulancias del SAME, ocho dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos de Defensa Civil. “Estamos oxigenando a ocho personas y hemos evacuado a 100. No hay víctimas fatales, pero seguimos monitoreando la situación”, informó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Tres personas fueron trasladadas al Hospital Argerich, entre ellas un bebé y su madre, mientras que otros afectados fueron atendidos en los puestos de oxigenación.

El jefe del operativo de Bomberos, Diego Coria, explicó que las llamas se originaron en el sector de refrigeración del piso 11 y que el fuego se propagó de manera irregular en distintos niveles del edificio. “A medida que los bomberos subían, detectaban la temperatura con cámaras térmicas e iban apagando las llamas”, detalló.