Lionel Messi y Antonella Roccuzzo cometieron un error imperdonable en su casa, según el Feng Shui

¿Qué dijo Lionel Messi de los rumores de emabrazo de Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi se refirió a los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo y lo hizo con su característico humor, desactivando especulaciones que otra vez habían tomado fuerza en redes sociales.

En el ciclo Ángel Responde (Bondi Live), el conductor Ángel de Brito leyó en vivo un mensaje que recibió directamente del capitán de la Selección Argentina.

Ante las versiones que aseguraban que Antonela estaría esperando su cuarto hijo, Messi decidió intervenir: “Hola Ángel jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años la tiran todos los años”.

La frase, entre risas, dejó en evidencia el desgaste frente a una historia que se repite temporada tras temporada. Romina Scalora, compañera de De Brito, aportó con picardía: “Entonces en algún momento la van a pegar, te están diciendo que están buscando me parece”.

Los rumores volvieron a circular con fuerza en redes, impulsados por publicaciones que interpretaron gestos o looks de Antonela como señales de una posible gestación. Sin embargo, fue la propia empresaria rosarina quien desmintió la versión con una frase directa: “No sé por qué siguen con eso”.

Ángel de Brito, que ya había hablado con Antonela en otras ocasiones por el mismo tema, recordó que no es la primera vez que debe desmentir la historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”.

Lionel y Antonela, que actualmente viven en Miami junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, mantienen un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Aunque comparten momentos familiares en redes, evitan involucrarse en polémicas o responder a rumores sin sustento.