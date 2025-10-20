A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡NOOO!

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo cometieron un error imperdonable en su casa, según el Feng Shui

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo tomaron una mala decisión su hogar y la energía no fluye correctamente, según las leyes del Feng Shui.

20 oct 2025, 11:06
Lionel Messi y Antonella Roccuzzo cometieron un error imperdonable en su casa, según el Feng Shui
Lionel Messi y Antonella Roccuzzo cometieron un error imperdonable en su casa, según el Feng Shui

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo cometieron un error imperdonable en su casa, según el Feng Shui

A lo largo del tiempo, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo han acostumbrado a sus seguidores a mostrar distintos rincones de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Allí se los ve compartiendo escenas familiares, celebraciones especiales y también detalles de su hogar. Justamente, una de esas publicaciones dejó al descubierto un aspecto que generó comentarios entre quienes siguen las premisas del Feng Shui, ya que podría estar afectando el equilibrio energético dentro de la casa.

La observación se centró en un gran cuadro instalado en uno de los halls de la propiedad. En la imagen aparecen Thiago, Mateo y Ciro vestidos con traje, en una fotografía que refleja un momento tierno y elegante entre los hermanos. El planteo no cuestiona la imagen en sí, sino su disposición: el retrato está ubicado frente a un espejo, algo que quienes practican Feng Shui consideran una decisión poco favorable. Según esta filosofía oriental, este tipo de ubicación puede generar una energía “bloqueada” o “negativa”, ya que el espejo reflejaría y duplicaría aquello que debería tener un flujo natural dentro del espacio.

Leé también

El emotivo mensaje de Lionel Messi para la Selección argentina tras la derrota en la final del Mundial Sub 20

El emotivo mensaje de Lionel Messi para la Selección argentina tras la derrota en la final del Mundial Sub 20

El chi, entendido como la energía vital que circula por los ambientes, necesita desplazarse sin interrupciones para favorecer la armonía. Cuando elementos significativos, como una gran fotografía familiar, se enfrentan a un espejo, se considera que esa circulación se ve afectada. En una selfie compartida por Antonela, tomada junto a Messi, se aprecia claramente el sector donde está colocado el cuadro: un espacio visualmente cálido, decorado con estilo y pensado para generar una buena primera impresión.

Aun así, algunos especialistas sostienen que el tamaño y la ubicación del retrato podrían provocar que la energía se estanque en ese punto, en lugar de desplazarse hacia otras áreas del hogar. Una de las teorías del Feng Shui plantea que las imágenes familiares no deberían estar en zonas de paso o entradas, porque concentran demasiada atención y reducen la sensación de apertura. Además, se advierte que, si la fotografía no refleja la edad actual de quienes aparecen retratados, puede fortalecer un anclaje con el pasado y dificultar la llegada de nuevas experiencias u oportunidades para los habitantes de la casa.

image

¿Qué dijo Lionel Messi de los rumores de emabrazo de Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi se refirió a los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo y lo hizo con su característico humor, desactivando especulaciones que otra vez habían tomado fuerza en redes sociales.

En el ciclo Ángel Responde (Bondi Live), el conductor Ángel de Brito leyó en vivo un mensaje que recibió directamente del capitán de la Selección Argentina.

Ante las versiones que aseguraban que Antonela estaría esperando su cuarto hijo, Messi decidió intervenir: “Hola Ángel jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años la tiran todos los años”.

La frase, entre risas, dejó en evidencia el desgaste frente a una historia que se repite temporada tras temporada. Romina Scalora, compañera de De Brito, aportó con picardía: “Entonces en algún momento la van a pegar, te están diciendo que están buscando me parece”.

Los rumores volvieron a circular con fuerza en redes, impulsados por publicaciones que interpretaron gestos o looks de Antonela como señales de una posible gestación. Sin embargo, fue la propia empresaria rosarina quien desmintió la versión con una frase directa: “No sé por qué siguen con eso”.

Ángel de Brito, que ya había hablado con Antonela en otras ocasiones por el mismo tema, recordó que no es la primera vez que debe desmentir la historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”.

Lionel y Antonela, que actualmente viven en Miami junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, mantienen un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Aunque comparten momentos familiares en redes, evitan involucrarse en polémicas o responder a rumores sin sustento.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Messi Antonela Roccuzzo

Lo más visto