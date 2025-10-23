En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Inter Miami
BOMBAZO

Lionel Messi renovó con Inter Miami: hasta cuándo seguirá en la MLS y qué dijo sobre el futuro

El capitán argentino extendió su vínculo con Inter Miami. En un video publicado por el club, se mostró emocionado por continuar el proyecto y por el inminente estreno del nuevo estadio, el Miami Freedom Park.

Lionel Messi renovó con Inter Miami: hasta cuándo seguirá en la MLS y qué dijo sobre el futuro

Lionel Messi seguirá vistiendo la camiseta de Inter Miami. El futbolista argentino renovó su contrato con la franquicia estadounidense de la Major League Soccer (MLS) hasta 2028, en una decisión que confirma su continuidad en el fútbol norteamericano y refuerza el proyecto deportivo del club que lideran David Beckham y Jorge Mas.

El sueño cumplido de Emma, la niña argentina que entró a la cancha de la mano con Messi
image

El anuncio se dio a través de un video difundido en las redes sociales oficiales del Inter Miami, grabado en plena construcción del nuevo estadio del equipo, el Miami Freedom Park Stadium, que abrirá sus puertas en 2026. Allí se ve al rosarino de 38 años firmando su nuevo vínculo, vestido con un traje marrón y con la frase “Freedom 10 dream” como cierre simbólico del clip.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí”, expresó Messi en declaraciones difundidas por el club.

Qué dijo Messi sobre su continuidad en Inter Miami

El capitán de la Selección Argentina se mostró entusiasmado por el presente del equipo y el avance del nuevo estadio. “Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Será algo muy especial jugar en casa, en un estadio tan espectacular”, aseguró.

La renovación del contrato se da en un contexto de crecimiento sostenido del club, tanto en lo deportivo como en lo económico. Desde la llegada del argentino, los ingresos de Inter Miami se dispararon: pasaron de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022 a más de 120 millones en 2023, y se estima que para este año podrían alcanzar los 300 millones, impulsados por las ventas de entradas, patrocinadores y merchandising.

Embed

El respaldo de la dirigencia y la MLS

Jorge Mas, presidente del club, celebró el nuevo acuerdo y destacó la importancia del vínculo de Messi con la ciudad. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, afirmó.

En la misma línea, David Beckham, copropietario del club, agregó: “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con el club y con el fútbol”.

Por su parte, Don Garber, comisionado de la MLS, subrayó el impacto que generó la llegada del argentino: “Cuando Lionel Messi eligió la MLS como su liga preferida, marcó un antes y un después, no solo para Inter Miami, sino para todo nuestro deporte en Norteamérica. Desde entonces, hemos presenciado algo verdaderamente histórico”.

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su arribo en 2023, Lionel Messi jugó 82 partidos oficiales, en los que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias. Conquistó la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield, además de consagrarse como Bota de Oro de la temporada 2024, con 29 tantos en 28 encuentros. También fue segundo máximo asistidor, con 16 pases de gol, y es candidato a repetir el premio MVP de la liga, que ya obtuvo la temporada pasada.

Messi acumula ahora 889 goles y 399 asistencias en 1130 partidos oficiales a lo largo de su carrera. Su permanencia en Inter Miami hasta 2028 no solo prolonga una etapa dorada para la franquicia, sino también para la MLS, que vive un boom histórico desde su desembarco.

