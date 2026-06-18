La cuarta estrella: el nuevo himno de la Selección Argentina que busca hacer historia

Porque en Argentina, un himno mundialista no solamente acompaña a un equipo. También guarda recuerdos de una sociedad entera.

La nueva canción argentina para el Mundial 2026 y el sueño de una cuarta estrella

El tema “La cuarta estrella” nació como una nueva propuesta para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Fue creado por el artista Palmito Música y empezó a circular en redes sociales antes del comienzo de la competencia.

La canción tomó como base musical “No me arrepiento de este amor”, un clásico interpretado por Gilda, y rápidamente llamó la atención por su contenido.

La letra reúne algunos de los símbolos más fuertes del fútbol argentino: Lionel Messi, Diego Maradona, la Scaloneta, la camiseta y el deseo de sumar otro campeonato mundial.

El concepto central es sencillo pero poderoso: Argentina ya tiene tres estrellas y ahora quiere una más.

La cuarta estrella representa la continuidad de un proceso que comenzó con la recuperación del prestigio internacional del seleccionado.

La letra completa de “La cuarta estrella”, la canción que ilusiona a los hinchas argentinos

El tema busca ocupar el lugar que dejó “Muchachos” después del Mundial de Qatar 2022. La canción refleja la ilusión de una hinchada que quiere volver a festejar y que siente que esta generación todavía puede escribir más historia.

La letra completa de “La cuarta estrella” dice:

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brilla en la camiseta.

Soy argentino de la cuna.

Hasta el cajón.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.

El mensaje de la canción combina pasado y presente. Habla de los campeones anteriores, del equipo actual y de una hinchada que siente que la historia todavía no terminó.

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“Muchachos”, el fenómeno que convirtió una canción en historia mundial

Para entender el impacto que busca tener “La cuarta estrella”, hay que volver a Qatar 2022.

Durante aquel Mundial, “Muchachos” se convirtió en el himno emocional de la Selección Argentina.

El tema apareció en un contexto único: Argentina llegaba con la necesidad de volver a creer después de varios años difíciles y con Lionel Messi disputando uno de los últimos grandes desafíos de su carrera.

La letra conectó porque hablaba de una espera de generaciones. Argentina no ganaba un Mundial desde 1986 y el recuerdo de Diego Maradona seguía siendo una parte fundamental de la identidad futbolera del país.

La frase “ahora nos volvimos a ilusionar” terminó representando el sentimiento de millones de argentinos.

Con el avance del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la canción creció partido a partido.

Primero fue un canto de hinchada.

Después se transformó en una tradición.

Y finalmente quedó ligada para siempre al momento en que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo.

Las canciones mundialistas como parte de la identidad argentina

La relación entre Argentina y sus canciones de fútbol viene desde hace décadas.

Los mundiales generan una sensación particular: durante un mes, millones de personas comparten los mismos horarios, las mismas emociones y las mismas esperanzas.

Una canción ayuda a construir esa experiencia colectiva.

Los hinchas buscan una frase que represente lo que sienten. Una melodía que puedan cantar antes del partido, durante una victoria o incluso en momentos difíciles.

Por eso, las canciones mundialistas sobreviven al resultado.

Algunas quedan asociadas a campeonatos ganados.

Otras quedan relacionadas con equipos históricos.

Pero todas forman parte de la memoria popular.

Maradona, Messi y el puente entre generaciones

Uno de los elementos más importantes de “La cuarta estrella” es la presencia de dos nombres que atraviesan la historia del fútbol argentino: Maradona y Messi.

Diego Maradona representa la época del Mundial de México 1986, cuando Argentina consiguió su segundo campeonato.

Messi simboliza la generación que terminó con una larga espera en Qatar 2022.

Ambos jugadores representan momentos distintos, pero tienen algo en común: se transformaron en figuras capaces de unir a millones de personas.

La nueva canción busca justamente eso: conectar la historia pasada con el sueño futuro.

La Scaloneta y el nuevo capítulo de la Selección Argentina

El ciclo de Scaloni cambió la relación entre el equipo y los hinchas.

Después de años de frustraciones, finales perdidas y críticas, la Selección Argentina recuperó una identidad.

La palabra Scaloneta pasó de ser un apodo a convertirse en una expresión cultural.

Representa un grupo de jugadores que logró ganar títulos y, al mismo tiempo, recuperar la confianza del público.

La Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar construyeron una etapa inolvidable.

Ahora el Mundial 2026 presenta un nuevo desafío.

Ser campeón es difícil.

Volver a ser campeón es todavía más complicado.

Y una canción vuelve a aparecer como símbolo de esa búsqueda.

¿Puede “La cuarta estrella” convertirse en el próximo himno argentino?

La respuesta depende de muchos factores.

Las canciones mundialistas no se convierten en históricas solamente por su letra. Necesitan un momento que las acompañe.

“Muchachos” quedó inmortalizada porque estuvo presente durante una conquista inolvidable.

“La cuarta estrella” recién comienza su recorrido.

Si Argentina consigue avanzar en el Mundial 2026, la canción podría crecer con cada partido y transformarse en parte del recuerdo de una nueva campaña.

El fútbol tiene esa capacidad: una melodía puede quedar asociada para siempre a una camiseta, un jugador o una noche histórica.