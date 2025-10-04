Un famoso conductor dio el 'sí' con su pareja en una íntima celebración: quién es y dónde fue la boda

Embed

"La propuesta fue en Turquía, en Capadocia", agregó el conductor mientras transcurrían las imágenes del momento en que él le pedía casamiento en un globo aerostático, con un paisaje excepcional. "Tenemos una sorpresita, miren", decía Agustín en aquel momento.

Embed

El conductor, que supo ganarse un lugar en la pantalla por su estilo fresco y cercano, decidió mantener la ceremonia en privado, compartiendo solo algunos detalles posteriormente a través de sus redes sociales y de algunos de los invitados.

Las fotos del casamiento de Agustín Neglia y Mariana Rojas

Maypi Delgado, una de las madrinas de la boda, fue quien compartió varias imágenes y también videos íntimos de cómo iba transcurriendo la fiesta en Mar del Plata. También Valentina Fernández, según su Instagram personal.

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas 1

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas 2

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas 3

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas 4

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas 6