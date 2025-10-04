A24.com

Un famoso conductor dio el 'sí' con su pareja en una íntima celebración: quién es y dónde fue la boda

Secretos Verdaderos, programa conducido por Luis Ventura, accedió a la información y a las imágenes del momento en que el conductor y su pareja daban el “sí”.

4 oct 2025, 23:12
Se trata de Agustín Neglia, conductor del programa Modo Selfie que se emite por América TV, quien se casó con Mariana Rojas este 4 de octubre sobre el mediodía en Estancia Santa Isabel, Ruta Provincial N°11 KM 544, Mar del Plata

En Secretos Verdaderos (América TV) mantuvieron el misterio hasta último momento, de la mano de su conductor, Luis Ventura, quien fue brindando pistas al equipo que lo acompañó en la noche del 4 de octubre sobre de quién se trataba.

Llegado el momento, así lo anunció con gran alegría por su colega: "Agustín Neglia, mi amigo. Era él. Modo Selfie. Felicitaciones, que alegría".

Por su parte, Cora de Barbieri sumó información acerca de cómo se conocieron. "Maypi Delgado fue una de las madrinas de la boda, gran amiga de ella e intermediaria de que la pareja se conozca. Estuvo hablando, dando palabras, todo muy lindo", contó la panelista.

"La propuesta fue en Turquía, en Capadocia", agregó el conductor mientras transcurrían las imágenes del momento en que él le pedía casamiento en un globo aerostático, con un paisaje excepcional. "Tenemos una sorpresita, miren", decía Agustín en aquel momento.

El conductor, que supo ganarse un lugar en la pantalla por su estilo fresco y cercano, decidió mantener la ceremonia en privado, compartiendo solo algunos detalles posteriormente a través de sus redes sociales y de algunos de los invitados.

Las fotos del casamiento de Agustín Neglia y Mariana Rojas

Maypi Delgado, una de las madrinas de la boda, fue quien compartió varias imágenes y también videos íntimos de cómo iba transcurriendo la fiesta en Mar del Plata. También Valentina Fernández, según su Instagram personal.

