La fuerte provocación de Wanda Nara a Mauro Icardi durante su viaje a Milán con sus hijas

Allí, el delantero deberá definir su futuro deportivo y resolver los próximos pasos de su carrera profesional, mientras continúa la exposición pública del conflicto que mantiene con la empresaria de cosméticos.

Qué pasó con las hijas de Wanda Nara tras estar con Mauro Icardi

En medio del conflicto que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld volvió a referirse a la situación familiar y reveló detalles sobre cómo habría sido el regreso de las hijas de la empresaria tras permanecer varias semanas junto al futbolista.

La letrada, representante de Wanda, estuvo invitada a LAM (América TV) y habló del reencuentro entre las menores y su madre luego del tiempo que pasaron con Icardi. Si bien aclaró que las niñas habían disfrutado de compartir esos días con su papá, aseguró que la vuelta al hogar de la conductora estuvo atravesada por un momento sensible.

“Las nenas estuvieron un mes con Mauro. Desde el 6 de junio hasta ahora”, explicó Rosenfeld al recordar el período de convivencia entre las chicas y el delantero. Sin embargo, luego sorprendió al referirse al estado emocional con el que habrían regresado: “Las nenas estaban contentas, pero volvieron muy angustiadas. No voy a contar los pormenores ”.

Durante la entrevista, la abogada también hizo referencia a cuestiones vinculadas a la salud de una de las menores y cuestionó que ciertos tratamientos médicos no se habrían llevado adelante mientras estuvo con su padre. “Mientras me criticaban a mí y criticaban a mi clienta diciendo que hubo negligencia o mala praxis, las niñas no fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. Eso de la lesión del pie, todo eso, no se hizo. No hizo absolutamente nada. Fue solamente dos veces ”, afirmó.

Además, la representante legal contó que una de las hijas de Wanda habría regresado con una lesión en uno de sus pies que requirió atención médica. Según relató, la menor debió ser trasladada a una guardia para recibir asistencia: “Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar y demás ”.

“Cuando Wanda recibe a la nena, la recibe en pantuflas”, explicó que Wanda habría advertido la situación apenas recibió a su hija y describió una escena que llamó su atención.

Al ser consultada sobre el origen de la lesión, Rosenfeld evitó profundizar, aunque vinculó el episodio con una actividad que, según indicó, la menor no debía realizar. “Haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí ”, sostuvo.

Finalmente, la abogada señaló que la menor quedó bajo seguimiento médico antes del viaje que Wanda tenía previsto realizar y destacó los cuidados que recibió antes de trasladarse con su madre: “Hoy la nena estuvo al cuidado de Wanda y con un cuidado médico bastante delicado. Vos pensá que la nena está viajando con la mamá mañana, como nos dieron la autorización”.