La figura que Wanda Nara quiere en MasterChef Celebrity y que nadie esperaba como participante

Ante la repercusión que generó el anuncio, la periodista respondió entre risas y dejó en claro que, por el momento, no existió ningún contacto formal por parte de la producción. “Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía”, comentó, aclarando que todavía nadie de Telefe se comunicó con ella para ofrecerle un lugar en el programa.

Al mismo tiempo, Laura Ubfal deslizó que, si bien agradecía la mención, veía difícil aceptar una eventual propuesta debido a que la cocina no es precisamente una de sus mayores habilidades. Sin embargo, también quedó planteada la posibilidad de que la insistencia de Wanda Nara pueda cambiar ese escenario, ya que cuando la conductora se propone algo suele hacer todo lo posible para concretarlo.

Cabe recordar que este viernes Wanda Nara emprendió viaje hacia Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y la mayoría de sus hijos para disfrutar de unos días de descanso. Una vez finalizadas las vacaciones, deberá enfocarse de lleno en los preparativos de la nueva edición de MasterChef Celebrity, proyecto en el que volverá a trabajar junto a la producción de Telefe de cara al inicio de las grabaciones.

Cuál fue la fuerte provocación de Wanda Nara a Mauro Icardi durante su viaje a Milán con sus hijas

En medio del interminable conflicto judicial y mediático que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a convertirse en noticia por un viaje que despertó todo tipo de comentarios. En las últimas horas comenzaron a difundirse imágenes de la empresaria en el aeropuerto, lista para partir hacia Milán junto a sus hijos y su actual pareja, Martín Migueles.

Las postales fueron compartidas por Ángel de Brito mediante sus historias de Instagram. En el video puede verse a Wanda caminando por la terminal aérea acompañada de su familia antes de abordar el vuelo, una secuencia que rápidamente se viralizó y generó repercusión entre sus seguidores, atentos a cada uno de sus movimientos en medio del enfrentamiento con el futbolista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de Migueles, quien viajó junto a la conductora y sus hijos. Su participación en este nuevo viaje volvió a dejar en evidencia el buen momento que atraviesa la pareja y la continuidad de su relación a pesar de una supuesta reciente crisis. Al compartir las imágenes, el conductor resumió la situación con una frase tan breve como elocuente: "Wanda se fue a Milán con novio e hijos".

En paralelo, Mauro Icardi también emprendió un viaje al exterior, aunque con un itinerario diferente. El delantero partió rumbo a Miami acompañado por la China Suárez, en una escapada que también generó repercusión. De acuerdo con la información brindada por Gustavo Méndez, una vez concluida su estadía en Estados Unidos ambos regresarán a la Argentina y, posteriormente, viajarán hacia Estambul.

Ese destino será clave para el futbolista, ya que allí deberá definir cómo continuará su carrera profesional y resolver cuestiones vinculadas a su futuro deportivo. Todo esto ocurre mientras sigue bajo una intensa exposición pública por el conflicto que sostiene con Wanda Nara, una disputa que continúa sumando nuevos capítulos y manteniéndolos a ambos en el centro de la atención mediática.