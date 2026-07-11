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La figura que Wanda Nara quiere en MasterChef Celebrity y que nadie esperaba como participante

Antes de volar a Europa, Wanda Nara le hizo saber a la producción de MasterChef Celebrity el nombre de una reconocida figura que quiere en el reality, y Ángel de Brito contó todos los detalles en LAM.

11 jul 2026, 08:55
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La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity ya comenzó y, mientras el exitoso ciclo de cocina de Telefe se prepara para una nueva temporada, empezaron a trascender varios nombres que podrían integrar el esperado elenco. En ese contexto, Ángel de Brito sorprendió al revelar cuál sería una de las figuras que Wanda Nara desea sumar al reality, cuyas grabaciones están previstas para comenzar en septiembre próximo.

La información salió a la luz este viernes durante la emisión de LAM (América TV), cuando el conductor apeló a uno de los clásicos enigmáticos que suelen generar expectativa entre los televidentes. Antes de revelar la identidad de la elegida, mantuvo el suspenso unos instantes y finalmente anunció: "¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal".

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La revelación tomó por sorpresa a las angelitas que se encontraban en el estudio e incluso a la propia Laura Ubfal, quien no ocultó su asombro al escuchar que su nombre aparecía como uno de los deseos de la conductora para integrar el certamen gastronómico.

Apenas se conoció la noticia, las panelistas comenzaron a alentar a la periodista para que, en caso de recibir la convocatoria oficial, aceptara el desafío. "¡Me encanta!", expresaron con entusiasmo desde el panel, imaginando a Ubfal formando parte de la competencia culinaria.

Ante la repercusión que generó el anuncio, la periodista respondió entre risas y dejó en claro que, por el momento, no existió ningún contacto formal por parte de la producción. “Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía”, comentó, aclarando que todavía nadie de Telefe se comunicó con ella para ofrecerle un lugar en el programa.

Al mismo tiempo, Laura Ubfal deslizó que, si bien agradecía la mención, veía difícil aceptar una eventual propuesta debido a que la cocina no es precisamente una de sus mayores habilidades. Sin embargo, también quedó planteada la posibilidad de que la insistencia de Wanda Nara pueda cambiar ese escenario, ya que cuando la conductora se propone algo suele hacer todo lo posible para concretarlo.

Cabe recordar que este viernes Wanda Nara emprendió viaje hacia Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y la mayoría de sus hijos para disfrutar de unos días de descanso. Una vez finalizadas las vacaciones, deberá enfocarse de lleno en los preparativos de la nueva edición de MasterChef Celebrity, proyecto en el que volverá a trabajar junto a la producción de Telefe de cara al inicio de las grabaciones.

Cuál fue la fuerte provocación de Wanda Nara a Mauro Icardi durante su viaje a Milán con sus hijas

En medio del interminable conflicto judicial y mediático que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a convertirse en noticia por un viaje que despertó todo tipo de comentarios. En las últimas horas comenzaron a difundirse imágenes de la empresaria en el aeropuerto, lista para partir hacia Milán junto a sus hijos y su actual pareja, Martín Migueles.

Las postales fueron compartidas por Ángel de Brito mediante sus historias de Instagram. En el video puede verse a Wanda caminando por la terminal aérea acompañada de su familia antes de abordar el vuelo, una secuencia que rápidamente se viralizó y generó repercusión entre sus seguidores, atentos a cada uno de sus movimientos en medio del enfrentamiento con el futbolista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de Migueles, quien viajó junto a la conductora y sus hijos. Su participación en este nuevo viaje volvió a dejar en evidencia el buen momento que atraviesa la pareja y la continuidad de su relación a pesar de una supuesta reciente crisis. Al compartir las imágenes, el conductor resumió la situación con una frase tan breve como elocuente: "Wanda se fue a Milán con novio e hijos".

En paralelo, Mauro Icardi también emprendió un viaje al exterior, aunque con un itinerario diferente. El delantero partió rumbo a Miami acompañado por la China Suárez, en una escapada que también generó repercusión. De acuerdo con la información brindada por Gustavo Méndez, una vez concluida su estadía en Estados Unidos ambos regresarán a la Argentina y, posteriormente, viajarán hacia Estambul.

Ese destino será clave para el futbolista, ya que allí deberá definir cómo continuará su carrera profesional y resolver cuestiones vinculadas a su futuro deportivo. Todo esto ocurre mientras sigue bajo una intensa exposición pública por el conflicto que sostiene con Wanda Nara, una disputa que continúa sumando nuevos capítulos y manteniéndolos a ambos en el centro de la atención mediática.

     

 

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