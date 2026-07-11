La inesperada respuesta de Andrea del Boca cuando le preguntaron por una  posible cita con un ex Gran Hermano

Entre risas y comentarios del estudio, Andrea del Boca intentó responder con cautela y aclaró: “No, no sé nada. No, aparte, la verdad es que estoy un poco aislada. Él decía que era el Paul Newman argentino”.

Luego, frente a las bromas del panel, la actriz explicó su postura y dejó entrever que no había avanzado en ese vínculo dentro del reality. “Lo intenté y todo, pero no arrancaba. Arranca o no arranca”, expresó con humor.

En ese contexto, Romina Uhrig decidió insistir sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos fuera de la pantalla y le preguntó si, en caso de que Eduardo Carrera la buscara, tendría alguna oportunidad: “Andre, si te busca ahora afuera, ¿tiene chance? Una, aunque sea invitarte a cenar, ¿qué le decís? Porque él está muy enganchado”.

Ante esa consulta, Andrea del Boca fue contundente y marcó distancia sobre quién debería dar el primer paso. “A ver, yo ya estoy fuera de juego, o sea que yo puedo sentarme a cenar, hasta tomar un café con Sol, mirá lo que te digo”, respondió.

Cabe recordar que, durante los primeros días de abril, la actriz había sido noticia dentro de Gran Hermano Generación Dorada cuando Eduardo Carrera le realizó una declaración de amor en medio de una actividad grupal. El gesto había generado repercusión entre sus compañeros y también una reacción inesperada de Solange Abraham, quien expresó su incomodidad frente a la actitud de su propio aliado dentro del juego.

Cómo fue el día que Eduardo Carrera se le declaró a Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano

A principios de abril, una de las emisiones de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo como protagonista una inesperada situación que involucró a Andrea del Boca y a uno de los jugadores del reality. Durante una de las galas del programa, un participante sorprendió a todos al revelar públicamente la admiración que siente por la reconocida actriz.

El encargado de hacer esa confesión romántica fue Eduardo Carrera, quien ya había formado parte del ciclo dos décadas atrás. Frente a sus compañeros y con Andrea del Boca presente, el participante no ocultó sus sentimientos y dejó en claro el impacto que le generó conocerla dentro de la casa.

Todo ocurrió durante una dinámica grupal en la que surgió un comentario que llamó la atención de la actriz. "No vaya a ser que Edu se ponga celoso", se escuchó decir en medio de la actividad. Ante esa frase, Andrea reaccionó sorprendida y decidió pedir explicaciones: “No, no, perdón. No puedo dejar pasar este comentario, me gustaría que justifique”.

Fue entonces cuando Eduardo Carrera tomó la palabra y explicó lo que pensaba de ella delante de todos los integrantes del reality. “Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta”, expresó mientras sonreía.

Además, el participante sumó otro halago hacia la actriz: "Con el pelo suelto es más linda todavía". Sin embargo, esas declaraciones no fueron bien recibidas por Solange Abraham, quien venía protagonizando distintos cruces con Andrea del Boca y consideraba a Eduardo y Emanuel Di Gioia como personas cercanas dentro de la competencia.

Luego del episodio, Solange manifestó su enojo por la actitud de ambos compañeros. “Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel, realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, lanzó mientras hablaba con Cinzia.

Más tarde, continuó cuestionando a sus compañeros: “Los dos le tiran flores aparte a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.

Finalmente, Solange Abraham dejó una fuerte definición sobre el futuro del grupo: "Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”, marcando así una nueva tensión dentro de la convivencia.