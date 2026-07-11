Mhoni Vidente dio una alarmante predicción para Argentina: qué pasará con Suiza y quién será el campeón del Mundial

Pese a ese diagnóstico, Mhoni sostuvo que la Selección logrará imponerse ante Suiza en los cuartos de final y conseguirá el boleto a las semifinales del certamen.

De acuerdo con su predicción, los cuatro seleccionados que llegarán a esa instancia serán:

* Francia, tras eliminar a Marruecos.

* España, luego de superar a Bélgica.

* Inglaterra, después de dejar en el camino a Noruega.

* Argentina, tras vencer a Suiza.

Quién será el campeón del Mundial 2026, según Mhoni Vidente

Aunque ubicó a la Selección argentina entre los cuatro mejores equipos del torneo, la astróloga fue categórica al referirse al desenlace del campeonato.

“Argentina no. El ganador va a quedar en Europa”, sentenció.

Si bien evitó señalar qué seleccionado se quedará con la Copa del Mundo, dejó en claro que, según su visión, el próximo campeón surgirá del continente europeo, descartando así la posibilidad de un bicampeonato argentino.