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Mhoni Vidente dio una alarmante predicción para Argentina: qué pasará con Suiza y quién será el campeón del Mundial

La astróloga predijo qué pasará con Selección argentina ante Suiza y advirtió que el desgaste del equipo le impedirá pelear por el bicampeonato.

11 jul 2026, 08:00
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Mhoni Vidente dio una alarmante predicción para Argentina: qué pasará con Suiza y quién será el campeón del Mundial

Mhoni Vidente dio una alarmante predicción para Argentina: qué pasará con Suiza y quién será el campeón del Mundial

Mhoni Vidente dio una alarmante predicción para Argentina: qué pasará con Suiza y quién será el campeón del Mundial

Mhoni Vidente dio una alarmante predicción para Argentina: qué pasará con Suiza y quién será el campeón del Mundial

Mientras el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, Mhoni Vidente volvió a compartir sus pronósticos sobre el desenlace del torneo y sorprendió con una predicción poco alentadora para la Selección argentina.

Durante una entrevista brindada a Heraldo Televisión, la reconocida astróloga analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que, si bien la Albiceleste logrará avanzar a las semifinales, no conseguirá revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

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Según explicó, el desgaste físico del plantel podría convertirse en un factor decisivo en la recta final de la competencia.

“Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar”, afirmó la vidente.

Pese a ese diagnóstico, Mhoni sostuvo que la Selección logrará imponerse ante Suiza en los cuartos de final y conseguirá el boleto a las semifinales del certamen.

De acuerdo con su predicción, los cuatro seleccionados que llegarán a esa instancia serán:

* Francia, tras eliminar a Marruecos.

* España, luego de superar a Bélgica.

* Inglaterra, después de dejar en el camino a Noruega.

* Argentina, tras vencer a Suiza.

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Aunque ubicó a la Selección argentina entre los cuatro mejores equipos del torneo, la astróloga fue categórica al referirse al desenlace del campeonato.

“Argentina no. El ganador va a quedar en Europa”, sentenció.

Si bien evitó señalar qué seleccionado se quedará con la Copa del Mundo, dejó en claro que, según su visión, el próximo campeón surgirá del continente europeo, descartando así la posibilidad de un bicampeonato argentino.

     

 

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