Una nueva condena por abuso sexual conmueve al fútbol español

La mujer dice que tuvo que esperar cinco años para conocer la sentencia del tribunal. En todo ese tiempo, también denuncia que soportó muchas intimidaciones para que desistiera de la denuncia a riesgo de quedarse sin trabajo. El jugador fue condenado a una multa de 1.000 euros por daño moral. Sumado a intereses que representan el pago de diez euros diarios durante 20 meses, lo que suman otros 6.000 euros como castigo.

Carme la mujer que denunció el abuso.jpg Carme Coma, la mujer que daba vida a la mascota femenina del Espanyol de Barcelona. Vestida como "periquita" fue abusada por un jugador del Celta de Vigo que acaba de ser condenado por ese delito. (Foto: A24.com)

Abuso sexual y cinco años de hostigamiento

El juez encontró satisfactorias las pruebas y los argumentos de Carme y determinó la condena a pagar unas multas al capitán del Celta de Vigo: Lo declaró culpable de abuso sexual contra una trabajadora del Espanyol: "Le tocó los pechos, mientras cumplía su función dentro de un disfraz de la mascota del club anfitrión", dice la resolución de la justicia.

El juez Salvador Roig Tejedor no ahorró detalles al fundamentar su fallo:" Al llegar a la altura de la víctima, disfrazada esta de periquita, el acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos, viéndose obligada la víctima a retroceder y apartar al acusado con la mano derecha", dice con contundencia.

El incidente se produjo el 24 de abril de 2019 en el estadio del Espanyol, antes del inicio de un partido de Liga. Hugo Mallo era el capitán del equipo gallego. Al declarar, el jugador dijo que nada de eso existió, nunca cometió un abuso con la "periquita": "Ella me acusa de una situación que no he hecho. Yo ya he visto los vídeos. Veo que mis manos están en su cintura, no en el pecho".

Hugo Mallo clubes.jpg El jugador Hugo Mallo, capitán del Celta de Vigo que jugó en el Inter de Porto Alegre, en Brasil y ahora en el Aras Salónica de Grecia. Condenado por abuso en España.(Foto: A24.com)

La mujer dio la versión totalmente diferente y fue la que el juez entendió como válida: "Sus manos entran para tocarme los pechos por debajo de la cabeza, del disfraz, de la barba", expresó Carme.

Sin embargo, la sentencia se conoce en septiembre de 2024 y el episodio denunciado por la mujer ocurrió más de 5 años antes. En todo ese tiempo, Carme Coma tuvo que soportar una continua serie de amenazas o intimidaciones para que retirara su denuncia. Para no perjudicar al capital del Celta y porque además, ella misma podría verse perjudicada, por ejemplo, quedándose sin trabajo.

Ahora, Mallo fue transferido al Internacional de Porto Alegre, en Brasil y ahora es jugador del Aris Salónica de Grecia. Pero tiene que cumplir con el fallo para que su situación no empeore.

Sufrió el abuso antes del escándalo de la selección española de fútbol y el beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Pero la pena ejemplar en ese caso, debe haber influido para que Carme pueda ganar su pleito en la justicia.