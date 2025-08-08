Briatore realizó un duro análisis sobre Alpine y reveló qué espera de Colapinto tras el receso

Cómo fue la primera parte de la temporada para Alpine y Colapinto

Hasta el momento, Alpine no logró encontrar el ritmo competitivo que le permita pelear por posiciones destacadas. Las dificultades técnicas del auto condicionaron el rendimiento en cada Gran Premio y obligaron a los pilotos a exprimir sus recursos para evitar quedar relegados.

Colapinto, en su primera temporada completa como titular en la Fórmula 1, ha mostrado destellos de su talento, pero no pudo concretarlos en resultados. Las complicaciones mecánicas y la falta de velocidad en clasificación y carrera limitaron sus posibilidades de sumar unidades.

Para Briatore, el desafío ahora pasa por capitalizar las experiencias de esta primera parte del campeonato y traducirlas en un salto de calidad en la segunda mitad. El objetivo inmediato es que el equipo logre mejorar el rendimiento general del monoplaza y que sus pilotos aprovechen al máximo cada oportunidad en pista.

Qué puede cambiar para Alpine en lo que resta del 2025

Con el campeonato aún en curso, Alpine deberá trabajar en múltiples frentes: desarrollo aerodinámico, confiabilidad mecánica y estrategias de carrera más efectivas. Briatore dejó entrever que habrá ajustes y exigencias mayores, con la intención de que la escudería recupere terreno en la clasificación de constructores.

En este contexto, Colapinto tiene el camino allanado para completar la temporada y seguir acumulando experiencia en la máxima categoría. Sin embargo, su rendimiento individual estará bajo observación, no solo por el presente de Alpine, sino también pensando en el futuro inmediato del equipo.

El receso de verano se presenta como una oportunidad para resetear la mentalidad y volver con una energía distinta. Para Briatore, el éxito de Alpine en la segunda parte del año dependerá de la capacidad colectiva de transformar la frustración en resultados concretos, un desafío que involucra a todos, desde el primer mecánico hasta el último ingeniero, pasando, claro, por sus dos pilotos titulares.