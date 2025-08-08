En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
BOMBAZO EN LA F1

Briatore realizó un duro análisis sobre Alpine y reveló qué espera de Colapinto tras el receso

El directivo italiano fue contundente al evaluar el flojo inicio de Alpine en la Fórmula 1 y dejó un mensaje que abarca a todo el equipo, incluidos sus pilotos, de cara al regreso de la actividad tras el receso de verano.

Briatore realizó un duro análisis sobre Alpine y reveló qué espera de Colapinto tras el receso

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y principal responsable de las decisiones estratégicas tras la salida de Oliver Oakes, evaluó con crudeza el rendimiento de la escudería en la primera parte de la temporada 2025. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el italiano admitió que el arranque estuvo lejos de las expectativas y que el equipo atraviesa una etapa compleja.

Leé también Tras el accidente de Colapinto, se reveló el motivo de la falla en boxes del GP de Hungría
tras el accidente de colapinto, se revelo el motivo de la falla en boxes del gp de hungria
image

El receso de verano en Europa, que detiene la actividad de la Fórmula 1 por dos semanas, será, según Briatore, un momento clave para reorganizar las ideas, ajustar los planes y encarar con determinación la segunda mitad del calendario. La autocrítica no estuvo ausente y el dirigente dejó en claro que espera una reacción concreta y no solo buenas intenciones.

Qué espera Briatore del equipo y de sus pilotos después de las vacaciones

Briatore marcó un horizonte claro: el regreso de las vacaciones debe encontrar a todo Alpine con una actitud renovada. El directivo señaló que esta es una fase crítica, ya que las decisiones y el trabajo actual impactarán directamente en el proyecto del próximo año.

El mensaje fue interpretado como una advertencia tanto para el personal técnico como para los pilotos, entre ellos Franco Colapinto. El argentino, que ocupa la butaca que antes pertenecía al australiano Jack Doohan, no logró sumar puntos en lo que va del año, al igual que su compañero. Las limitaciones del monoplaza han sido evidentes, pero Briatore busca que, aun en un contexto adverso, sus pilotos exhiban mayor determinación y capacidad de adaptación.

Cómo fue la primera parte de la temporada para Alpine y Colapinto

Hasta el momento, Alpine no logró encontrar el ritmo competitivo que le permita pelear por posiciones destacadas. Las dificultades técnicas del auto condicionaron el rendimiento en cada Gran Premio y obligaron a los pilotos a exprimir sus recursos para evitar quedar relegados.

Colapinto, en su primera temporada completa como titular en la Fórmula 1, ha mostrado destellos de su talento, pero no pudo concretarlos en resultados. Las complicaciones mecánicas y la falta de velocidad en clasificación y carrera limitaron sus posibilidades de sumar unidades.

Para Briatore, el desafío ahora pasa por capitalizar las experiencias de esta primera parte del campeonato y traducirlas en un salto de calidad en la segunda mitad. El objetivo inmediato es que el equipo logre mejorar el rendimiento general del monoplaza y que sus pilotos aprovechen al máximo cada oportunidad en pista.

Qué puede cambiar para Alpine en lo que resta del 2025

Con el campeonato aún en curso, Alpine deberá trabajar en múltiples frentes: desarrollo aerodinámico, confiabilidad mecánica y estrategias de carrera más efectivas. Briatore dejó entrever que habrá ajustes y exigencias mayores, con la intención de que la escudería recupere terreno en la clasificación de constructores.

En este contexto, Colapinto tiene el camino allanado para completar la temporada y seguir acumulando experiencia en la máxima categoría. Sin embargo, su rendimiento individual estará bajo observación, no solo por el presente de Alpine, sino también pensando en el futuro inmediato del equipo.

El receso de verano se presenta como una oportunidad para resetear la mentalidad y volver con una energía distinta. Para Briatore, el éxito de Alpine en la segunda parte del año dependerá de la capacidad colectiva de transformar la frustración en resultados concretos, un desafío que involucra a todos, desde el primer mecánico hasta el último ingeniero, pasando, claro, por sus dos pilotos titulares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Flavio Briatore
Notas relacionadas
Pruebas y susto: se conocieron las causas detrás del accidente de Colapinto en Hungría
¿Se terminó? Un medio inglés reveló datos importantes sobre el futuro de Colapinto en la F1
Franco Colapinto se accidentó en una jornada de pruebas y debió ser hospitalizado

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar