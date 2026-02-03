En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Mundial 2026
INCERTIDUMBRE Y PREOCUPACIÓN

Alarma en la Selección Argentina: se suspendieron los amistosos previos al Mundial 2026

Por problemas de agenda, quedaron suspendidos los partidos que la Selección Argentina iba a disputar antes de su debut ante Argelia en Estados Unidos y ahora la AFA trabaja para rearmar el calendario.

Alarma en la Selección Argentina: se suspendieron los amistosos previos al Mundial 2026

La Selección Argentina transita un año tan exigente como determinante en su historia reciente. A la responsabilidad de defender el título en el Mundial 2026 se le suma un compromiso de alto impacto como la Finalissima ante España, programada para marzo. En ese contexto, la planificación deportiva aparece como un factor clave y cualquier modificación genera preocupación.

Leé también Así recibieron el 2026 los campeones del mundo: las fotos y mensajes de la Selección Argentina
(Foto: rodridepaul/Instagram)
image

En las últimas horas se confirmó una noticia que encendió las alarmas: quedaron cancelados los dos amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía previstos disputar en la previa de su debut mundialista. La información fue confirmada por el periodista Gastón Edul y marca un contratiempo importante en la hoja de ruta de la Albiceleste.

Qué partidos se cancelaron y por qué

Los encuentros suspendidos eran los que la Selección Argentina iba a jugar ante México y Honduras, compromisos que habían sido anunciados en septiembre por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Según se explicó, los amistosos se cancelaron por problemas de agenda, lo que obligó a dar marcha atrás con una planificación que ya estaba en marcha.

Estos partidos estaban pensados para los días previos al debut frente a Argelia en Estados Unidos, un tramo clave para ajustar detalles futbolísticos, físicos y tácticos antes del inicio de la Copa del Mundo.

Cuál es el nuevo desafío para la AFA

Ante este escenario, la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino trabaja contrarreloj para conseguir nuevos rivales. El objetivo es disputar dos amistosos dentro de los primeros diez días de junio, antes de que la delegación se traslade a Kansas City, ciudad que funcionará como base en la antesala del Mundial.

La búsqueda no es sencilla: se trata de encontrar selecciones disponibles, con nivel competitivo y que encajen en los tiempos ajustados que impone el calendario internacional. Además, cualquier cambio impacta directamente en la logística, los viajes y la preparación final del plantel.

Qué partidos sí están confirmados en 2026

Hasta el momento, los únicos compromisos confirmados oficialmente para la Selección Argentina en 2026 son los de marzo. El 27, el equipo de Scaloni enfrentará a España en Qatar para disputar la Finalissima, un duelo que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

Cuatro días más tarde, el 31 de marzo, la Albiceleste jugará un amistoso ante la selección local, también en suelo qatarí. Según detalló Edul, la delegación argentina permanecerá ocho días en Qatar, país que fue sede del último Mundial en 2022.

Cuándo se conocerá la lista definitiva para el Mundial

Otra fecha clave dentro del calendario albiceleste está marcada para fines de mayo. En ese momento, se presentaría la lista oficial de 26 futbolistas que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo 2026. La proximidad entre la convocatoria y los amistosos pendientes refuerza la importancia de resolver cuanto antes la agenda.

Mientras tanto, la incertidumbre crece. La Selección campeona del mundo necesita rodaje, competencia y ajustes finos para llegar en plenitud a la gran cita. La pelota ahora está del lado de la AFA, que deberá encontrar soluciones rápidas para que la preparación no pierda calidad ni intensidad en un año que exige perfección.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Mundial 2026 AFA
Notas relacionadas
Bombazo: Racing contrató a un jugador de la Selección Argentina
Mundial 2026: el Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección argentina
Épico gol de Enzo Fernández en el descuento para darle el triunfo al Chelsea frente al West Ham

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar