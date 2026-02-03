Alarma en la Selección Argentina: se suspendieron los amistosos previos al Mundial 2026

Cuál es el nuevo desafío para la AFA

Ante este escenario, la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino trabaja contrarreloj para conseguir nuevos rivales. El objetivo es disputar dos amistosos dentro de los primeros diez días de junio, antes de que la delegación se traslade a Kansas City, ciudad que funcionará como base en la antesala del Mundial.

La búsqueda no es sencilla: se trata de encontrar selecciones disponibles, con nivel competitivo y que encajen en los tiempos ajustados que impone el calendario internacional. Además, cualquier cambio impacta directamente en la logística, los viajes y la preparación final del plantel.

Qué partidos sí están confirmados en 2026

Hasta el momento, los únicos compromisos confirmados oficialmente para la Selección Argentina en 2026 son los de marzo. El 27, el equipo de Scaloni enfrentará a España en Qatar para disputar la Finalissima, un duelo que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

Cuatro días más tarde, el 31 de marzo, la Albiceleste jugará un amistoso ante la selección local, también en suelo qatarí. Según detalló Edul, la delegación argentina permanecerá ocho días en Qatar, país que fue sede del último Mundial en 2022.

Cuándo se conocerá la lista definitiva para el Mundial

Otra fecha clave dentro del calendario albiceleste está marcada para fines de mayo. En ese momento, se presentaría la lista oficial de 26 futbolistas que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo 2026. La proximidad entre la convocatoria y los amistosos pendientes refuerza la importancia de resolver cuanto antes la agenda.

Mientras tanto, la incertidumbre crece. La Selección campeona del mundo necesita rodaje, competencia y ajustes finos para llegar en plenitud a la gran cita. La pelota ahora está del lado de la AFA, que deberá encontrar soluciones rápidas para que la preparación no pierda calidad ni intensidad en un año que exige perfección.