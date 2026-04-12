Preocupación total: Cuti Romero se lesionó y encendió las alarmas en la Selección argentina

El golpe fue fuerte. El defensor quedó tendido en el césped y rápidamente pidió asistencia médica. La escena fue elocuente: Romero no lograba reincorporarse con normalidad y su gesto de dolor generó preocupación inmediata tanto dentro como fuera del campo.

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Intentó seguir, pero no pudo

Tras varios minutos de atención, el zaguero argentino logró ponerse de pie por sus propios medios. Sin embargo, al intentar continuar, quedó en evidencia que algo no estaba bien.

La molestia en su pierna derecha, especialmente en la zona de la rodilla, le impidió seguir jugando. Sin poder desplazarse con normalidad, Romero pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado.

Incluso necesitó asistencia para salir, en una imagen que preocupó aún más: lágrimas en el rostro y gestos de frustración, en un momento clave de la temporada.

En su lugar ingresó Kevin Danso, mientras el cuerpo médico continuaba evaluando la situación.

Preocupación en la Selección argentina

La escena no tardó en repercutir en el entorno de la Selección. No es una lesión más: Romero es una pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni, uno de los pilares defensivos del equipo campeón del mundo.

El principal temor pasa por la posible gravedad del golpe, que habría afectado la rodilla, una zona sensible para cualquier futbolista y más aún en un defensor de su estilo, que basa su juego en la intensidad física.

Pero hay otro factor que agrava la situación: el calendario. Faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista, por lo que cualquier contratiempo físico puede modificar los planes del cuerpo técnico.

La lesión de Romero no llega en un contexto aislado. En los últimos días, la Selección argentina ya había recibido otras noticias que generaron inquietud.

Por un lado, Emiliano Martínez, arquero titular y figura clave del equipo, sintió una molestia durante la entrada en calor en el partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, lo que le impidió formar parte del encuentro.

Aunque en principio no se trataría de una lesión de gravedad, el episodio encendió una señal de alerta en el cuerpo técnico. A esto se suma la situación de Lautaro Martínez, quien en los últimos días se resintió de un desgarro con Inter, luego de haber reaparecido con dos goles ante Roma en la Serie A.