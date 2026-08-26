Se filtró un tremendo dato de la separación de Lali Espósito y Mariano Martínez

Qué contó Ángel de Brito sobre la separación de Lali Espósito y Mariano Martínez

“A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”, lanzó De Brito, mientras Ximena Capristo recordó que la relación sentimental entre los actores había durado apenas unos meses.

El conductor también se remontó a la época de Esperanza Mía, ficción en la que nació el romance, y aseguró que los problemas entre ellos habrían comenzado incluso antes de la separación.

“Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego”, sostuvo.

Sin embargo, la revelación más fuerte llegó cuando De Brito habló de lo que presuntamente ocurrió una vez terminada la relación. Según contó, hubo actitudes de Martínez que habrían incomodado a la cantante, más allá del recordado audio que se filtró en aquel momento y en el que el actor calificaba a su ex como “nefasta”.

“Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana”, reveló Ángel.

De esta manera, casi una década después de aquella escandalosa ruptura, salió a la luz un nuevo dato que permite entender por qué el vínculo entre Lali y Mariano Martínez quedó completamente quebrado y por qué la cantante hoy descarta de plano la posibilidad de volver a trabajar con él.