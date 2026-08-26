La drástica decisión de Icardi y la China Suárez tras quedarse sin casa en Turquía: qué hicieron con sus cosas

En el caso de China Suárez, además, existe otro factor que apura la decisión: durante septiembre, sus hijos deberían regresar a las clases. Sin embargo, por ahora no estaría definido dónde retomarán su actividad escolar.

En medio de este panorama, Gustavo Méndez reveló cuál sería la alternativa que aparece con mayor fuerza para el futuro futbolístico de Mauro Icardi. Según contó el periodista, quien mantiene contacto directo con la actriz, Lazio, de Italia, se presenta actualmente como la posibilidad más concreta.

Si finalmente esa opción se concreta, el delantero debería aceptar una reducción respecto del salario que percibía durante su etapa en Turquía. Aun así, el desembarco en Italia podría representar una alternativa para aliviar el complejo escenario judicial que mantiene a Icardi enfrentado con Wanda Nara.

Por otra parte, Méndez también explicó qué podría ocurrir con la mudanza que quedó pendiente. Una vez que la Justicia habilite al futbolista a viajar, Mauro Icardi y la China Suárez tendrían previsto regresar a Estambul para ocuparse de algunos asuntos que todavía quedaron sin resolver, como despedirse de la hinchada del club a pedido del club, según confió el periodista.

Después de completar esas cuestiones, la intención sería continuar el viaje rumbo a Italia y establecerse allí, siempre de acuerdo con la información brindada por el periodista. Así, mientras las pertenencias de la familia permanecen guardadas en un depósito, el futuro de Icardi, tanto en lo deportivo como en lo personal, todavía depende de las próximas definiciones.

Cuánto tiempo Mauro Icardi jugó en el Galatasaray

Mauro Icardi puso punto final a su etapa en el Galatasaray después de cuatro temporadas en el fútbol turco. El delantero argentino llegó al club en 2022, inicialmente a préstamo desde el Paris Saint-Germain, y luego continuó su carrera en Estambul hasta la finalización de su contrato en junio de 2026.

Durante ese período, Icardi se convirtió en una de las principales figuras del equipo y dejó una importante marca en la institución. Según los registros, disputó 132 partidos y convirtió 77 goles con la camiseta del Galatasaray, además de conquistar seis títulos.

Entre sus logros se destacan cuatro campeonatos de la Liga de Turquía, una Copa de Turquía y una Supercopa. De esta manera, tras cuatro años en el club, el vínculo entre Icardi y Galatasaray llegó a su fin en 2026, luego de que ambas partes no concretaran una renovación contractual.