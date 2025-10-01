"Los amo": la tierna reacción de los jugadores de la Selección Argentina al embarazo de Dybala y Oriana

Cómo reaccionaron los jugadores de la Selección Argentina al embarazo de Dybala

Uno de los primeros en comentar fue Leandro Paredes, íntimo amigo de la pareja desde su etapa compartida en la Roma. “Los amo”, escribió, junto a dos corazones rojos. Rodrigo De Paul se sumó con un entusiasta “Siiiiii”, acompañado de emojis de celebración.

image

El Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina eligieron un perfil más emotivo, dejando mensajes breves pero llenos de complicidad, como corazones y aplausos. La sensación general entre los campeones del mundo fue la misma: alegría por ver a uno de los suyos iniciar una nueva etapa.

image

Un anuncio con guiño a sus inicios

Lejos de un comunicado tradicional, Dybala y Sabatini decidieron mantener la estética con la que construyeron su historia pública. En 2018, cuando blanquearon su relación, lo hicieron publicando en sus redes una imagen del dibujo animado Danny Phantom. Seis años después, repitieron el gesto, pero con una vuelta de tuerca: esta vez, compartieron una ilustración donde aparece Sam Manson, la novia del protagonista de la serie, embarazada.

El detalle no pasó desapercibido entre sus fanáticos, que destacaron en los comentarios la coherencia y el humor con el que siempre manejaron su vida privada.

image

Cómo fue la respuesta de los fanáticos

Las redes estallaron. “Felicitaciones”, “Qué hermosa noticia” y “Se viene el heredero de la zurda mágica” fueron algunos de los cientos de mensajes que inundaron la publicación. Muchos hicieron hincapié en lo querida que es la pareja tanto en el ambiente del fútbol como en el del espectáculo, donde Oriana también recibió apoyo de colegas y artistas.

En medio del revuelo digital, Dybala subió otra historia más íntima: una selfie junto a Oriana sosteniendo la imagen de la ecografía, con una sonrisa que lo dice todo. Ambos, visiblemente emocionados, dieron inicio oficial a una nueva etapa que promete volverse aún más pública conforme avance el embarazo.