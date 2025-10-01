En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Paulo Dybala
Oriana Sabatini
EMOTIVO

"Los amo": la tierna reacción de los jugadores de la Selección Argentina al embarazo de Dybala y Oriana

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que esperan su primer hijo con un video que causó furor en las redes. Figuras de la Scaloneta como Paredes, De Paul y Dibu Martínez celebraron la noticia con mensajes cargados de cariño.

Los amo: la tierna reacción de los jugadores de la Selección Argentina al embarazo de Dybala y Oriana

Paulo Dybala y Oriana Sabatini atravesaban uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Este martes sorprendieron a sus millones de seguidores con una noticia que todos celebraron: serán padres por primera vez.

Leé también ¿Lo acompaña? El mensaje de Dybala que ilusiona a los hinchas de Boca tras la llegada de Paredes
¿lo acompana? el mensaje de dybala que ilusiona a los hinchas de boca tras la llegada de paredes
Imagenes notas A24 (4)

La pareja compartió una publicación conjunta en Instagram titulada “Primer posteo de nosotros tres”, acompañada de un tierno video que muestra fragmentos íntimos de la ecografía, el sonido del latido del bebé y la emoción de ambos al acariciar la incipiente panza. Sobre el final, Oriana mira a cámara, sonríe y susurra: “Vamos a ser papás”, antes de fundirse en un beso con el futbolista.

El anuncio no tardó en volverse viral. En cuestión de minutos, miles de fanáticos comenzaron a dejar sus felicitaciones, pero lo más destacado fue la reacción de los campeones del mundo que compartieron vestuario con Dybala en Qatar 2022.

Cómo reaccionaron los jugadores de la Selección Argentina al embarazo de Dybala

Uno de los primeros en comentar fue Leandro Paredes, íntimo amigo de la pareja desde su etapa compartida en la Roma. “Los amo”, escribió, junto a dos corazones rojos. Rodrigo De Paul se sumó con un entusiasta “Siiiiii”, acompañado de emojis de celebración.

image

El Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina eligieron un perfil más emotivo, dejando mensajes breves pero llenos de complicidad, como corazones y aplausos. La sensación general entre los campeones del mundo fue la misma: alegría por ver a uno de los suyos iniciar una nueva etapa.

image

Un anuncio con guiño a sus inicios

Lejos de un comunicado tradicional, Dybala y Sabatini decidieron mantener la estética con la que construyeron su historia pública. En 2018, cuando blanquearon su relación, lo hicieron publicando en sus redes una imagen del dibujo animado Danny Phantom. Seis años después, repitieron el gesto, pero con una vuelta de tuerca: esta vez, compartieron una ilustración donde aparece Sam Manson, la novia del protagonista de la serie, embarazada.

El detalle no pasó desapercibido entre sus fanáticos, que destacaron en los comentarios la coherencia y el humor con el que siempre manejaron su vida privada.

image

Cómo fue la respuesta de los fanáticos

Las redes estallaron. “Felicitaciones”, “Qué hermosa noticia” y “Se viene el heredero de la zurda mágica” fueron algunos de los cientos de mensajes que inundaron la publicación. Muchos hicieron hincapié en lo querida que es la pareja tanto en el ambiente del fútbol como en el del espectáculo, donde Oriana también recibió apoyo de colegas y artistas.

En medio del revuelo digital, Dybala subió otra historia más íntima: una selfie junto a Oriana sosteniendo la imagen de la ecografía, con una sonrisa que lo dice todo. Ambos, visiblemente emocionados, dieron inicio oficial a una nueva etapa que promete volverse aún más pública conforme avance el embarazo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Paulo Dybala Oriana Sabatini Selección Argentina
Notas relacionadas
Oriana Sabatini mostró las fotos más íntimas e inéditas de su alocada fiesta de casamiento con Paulo Dybala
Oriana Sabatini anunció que está embarazada y espera su primer hijo con Paulo Dybala: las imágenes
El mensaje de Tiziana Sabatini que enterneció a todos tras la noticia del embarazo de Oriana y Paulo Dybala

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar