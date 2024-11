Racing en la final de la Copa Sudamericana: a qué hora es el partido, dónde verlo y qué dijo Gustavo Costas

“Agradecerle a mi familia, a los hinchas de Racing, de hacer esta locura hermosa, de venir a lograr algo que hace mucho que no podíamos alcanzar. Les digo que confíen en ellos (los jugadores)”, sostuvo Costas de arranque ante los periodistas.

Además, el DT agregó: “A los chicos les digo que disfruten porque yo no pude disfrutar nunca como hincha. Es muy difícil, nos cuesta muchísimo. Necesitamos algo internacional con Racing. Es hermoso esta locura de los hinchas. Nos tenemos que acordar de nuestros viejos, nuestros abuelos, que nos generaron esta enfermedad hermosa”.

Al mismo tiempo, Costas se metió en su rol de hincha y fue contundente sobre su ilusión: “Como hincha le diría al Costas entrenador que mañana como sea hay que ganar, ja”. Y agregó: “El equipo entiende a lo que juega, lo que tiene que hacer. Estamos metidos y no nos saca nadie de este sueño. Todos juntos lo vamos a lograr”.

Además, Costas tiene una historia particular ante el rival y no dejó dudas de sus ganas de revancha: “Justo Dios me puso contra Cruzeiro, que es contra quien quería jugar, y en mi segunda casa (Paraguay). Ojalá que estos (los jugadores) no se equivoquen mañana, ja”.

El posible equipo de Racing para enfrentar a Cruzeiro

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.

Racing vs. Cruzeiro: hora, día y dónde verlo

La Academia y Cruzeiro se enfrentarán por la final de la Copa Sudamericana este sábado 23 de noviembre desde las 17 (hora de la Argentina) en el estadio La Nueva Olla, de Asunción. El encuentro podrá verse por las pantallas de ESPN y de DSports.