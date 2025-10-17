En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
POLÉMICA

Ralf Schumacher disparó contra Franco Colapinto: "No lo..."

El expiloto alemán Ralf Schumacher cuestionó el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine y reafirmó que, a su juicio, su sobrino Mick sigue siendo superior. Sus declaraciones llegan en medio de la lucha del argentino por asegurarse un lugar como titular en la Fórmula 1 para 2026.

Ralf Schumacher disparó contra Franco Colapinto: No lo...

En las horas previas al Gran Premio de Estados Unidos, Ralf Schumacher se refirió con dureza al desempeño de Franco Colapinto en Alpine. Aunque reconoció que el argentino “empezó increíblemente fuerte”, afirmó que todavía no ha mostrado el desarrollo necesario para competir al más alto nivel.

Leé también La llamativa frase de Pierre Gasly que desató la ilusión por el futuro de Franco Colapinto en Alpine
la llamativa frase de pierre gasly que desato la ilusion por el futuro de franco colapinto en alpine
image

“Desde mi punto de vista, los tres pilotos actuales (Tsunoda, Lawson y Colapinto) son peores que Mick, incluso mucho peores. No lo entiendo en absoluto”, declaró en el podcast Backstage Boxengasse.

El expiloto germano, que compitió en Jordan y Williams, volvió a colocar en el centro de la discusión a su sobrino Mick Schumacher, destacando su talento y experiencia frente a los jóvenes pilotos que actualmente forman parte de la F1.

Por qué Ralf cree que Mick Schumacher sigue siendo superior

Ralf explicó que Mick Schumacher supera a Colapinto y a otros pilotos jóvenes por su capacidad de desarrollo y consistencia en pista. Según el alemán, el hijo de Michael Schumacher tiene ventajas claras sobre Tsunoda, Lawson y el propio Colapinto, especialmente en experiencia y manejo bajo presión.

“Si entendés lo que digo y además ves las carreras, creo que Mick es mejor que Tsunoda y Lawson. Empezó increíblemente fuerte, pero aún no demostró el desarrollo que necesita”, señaló.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de algunos sectores del automovilismo europeo que consideran que Mick todavía puede aportar más estabilidad y resultados inmediatos a los equipos que buscan rendimiento probado.

Qué críticas hizo sobre la decisión de Alpine y Williams

Ralf Schumacher también cuestionó decisiones recientes de los equipos de Fórmula 1. En particular, criticó que Williams eligiera a Colapinto por sobre Mick para reemplazar a Logan Sargeant en 2024. Según él, esta elección representa un riesgo elevado para el equipo y para el propio piloto.

“Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa júnior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido. El riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”, opinó.

Ralf sostiene que la experiencia de Mick Schumacher lo convierte en una opción más segura frente a los desafíos que enfrentan los equipos en la F1 actual, con reglamentos en constante cambio y competencias extremadamente reñidas.

¿Qué futuro se perfila para Colapinto y Mick?

Franco Colapinto, de 22 años, viene mostrando un progreso constante en Alpine. En las últimas fechas, ha superado a su compañero Pierre Gasly en varias clasificaciones y carreras, lo que refuerza su candidatura como titular para la temporada 2026. Sin embargo, aún no recibió la confirmación oficial del equipo francés.

Por su parte, Mick Schumacher no ha definido su futuro en la F1. Tras su salida de Haas en 2022 y una breve experiencia como piloto suplente en Mercedes, el alemán ha coqueteado con la posibilidad de competir en IndyCar, especialmente en Estados Unidos, lo que mantiene la expectativa sobre dónde continuará su carrera.

El enfrentamiento mediático entre Ralf Schumacher y Colapinto agrega un nuevo capítulo al debate sobre talento joven versus experiencia probada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto
Notas relacionadas
Franco Colapinto reveló cuál es la clave para seguir como titular en Alpine en 2026
La emotiva historia detrás del nuevo casco de Franco Colapinto: un guiño al automovilismo nacional
La novedad que tendrá el auto de Franco Colapinto para el Gran Premio de Estados Unidos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar