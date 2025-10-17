Ralf Schumacher disparó contra Franco Colapinto: "No lo..."

“Si entendés lo que digo y además ves las carreras, creo que Mick es mejor que Tsunoda y Lawson. Empezó increíblemente fuerte, pero aún no demostró el desarrollo que necesita”, señaló.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de algunos sectores del automovilismo europeo que consideran que Mick todavía puede aportar más estabilidad y resultados inmediatos a los equipos que buscan rendimiento probado.

Qué críticas hizo sobre la decisión de Alpine y Williams

Ralf Schumacher también cuestionó decisiones recientes de los equipos de Fórmula 1. En particular, criticó que Williams eligiera a Colapinto por sobre Mick para reemplazar a Logan Sargeant en 2024. Según él, esta elección representa un riesgo elevado para el equipo y para el propio piloto.

“Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa júnior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido. El riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”, opinó.

Ralf sostiene que la experiencia de Mick Schumacher lo convierte en una opción más segura frente a los desafíos que enfrentan los equipos en la F1 actual, con reglamentos en constante cambio y competencias extremadamente reñidas.

¿Qué futuro se perfila para Colapinto y Mick?

Franco Colapinto, de 22 años, viene mostrando un progreso constante en Alpine. En las últimas fechas, ha superado a su compañero Pierre Gasly en varias clasificaciones y carreras, lo que refuerza su candidatura como titular para la temporada 2026. Sin embargo, aún no recibió la confirmación oficial del equipo francés.

Por su parte, Mick Schumacher no ha definido su futuro en la F1. Tras su salida de Haas en 2022 y una breve experiencia como piloto suplente en Mercedes, el alemán ha coqueteado con la posibilidad de competir en IndyCar, especialmente en Estados Unidos, lo que mantiene la expectativa sobre dónde continuará su carrera.

El enfrentamiento mediático entre Ralf Schumacher y Colapinto agrega un nuevo capítulo al debate sobre talento joven versus experiencia probada en la máxima categoría del automovilismo mundial.