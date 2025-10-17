En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

La emotiva historia detrás del nuevo casco de Franco Colapinto: un guiño al automovilismo nacional

Franco Colapinto estrenará un casco en homenaje a una histórica hazaña, impulsada por Juan Manuel Fangio y Oreste Berta, que marcó un hito del automovilismo nacional y ahora inspira al joven piloto de Alpine en la Fórmula 1.

La emotiva historia detrás del nuevo casco de Franco Colapinto: un guiño al automovilismo nacional

Este fin de semana, Franco Colapinto estrenará un casco en homenaje a la “Misión Argentina”, la histórica participación de tres Torino en las 84 horas de Nürburgring de 1969. La hazaña, impulsada por Juan Manuel Fangio y Oreste Berta, marcó un hito del automovilismo nacional y ahora inspira al joven piloto de Alpine en la Fórmula 1.

Leé también La novedad que tendrá el auto de Franco Colapinto para el Gran Premio de Estados Unidos
la novedad que tendra el auto de franco colapinto para el gran premio de estados unidos
image

La historia que inspira el casco de Colapinto comenzó con una idea de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial y director deportivo del proyecto. Junto a Oreste Berta, el legendario constructor argentino, organizaron la participación de tres coupé Torino 380W en las 84 horas de Nürburgring, también conocidas como la Marathon de la Route, en 1969.

El objetivo era demostrar la robustez y calidad de la industria automotriz argentina, representada por los vehículos fabricados en la planta de IKA en Santa Isabel, en el circuito más desafiante del mundo: el Nordschleife alemán, apodado “Infierno Verde”. La competencia prohibía ayuda externa y grandes reparaciones, lo que elevaba la exigencia al límite.

Cómo se preparó el equipo argentino para Nürburgring

El equipo viajó 20 días antes de la carrera para adaptarse al trazado. Fangio y Berta lideraron a cinco mecánicos especialmente enfocados en comprender los secretos del circuito de más de 150 curvas y 20 kilómetros. Cada Torino fue cuidadosamente revisado, aunque uno de los originales no pudo largar y debieron recurrir a un “muletto”.

Los pilotos de cada auto fueron:

  • N°1, trompa roja: Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato y Oscar “Cacho” Fangio.

  • N°2, vivos amarillos: Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro y Gastón Perkins.

  • N°3, todo blanco: Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Alberto “Larry” Rodríguez Larreta.

Cada turno de conducción duraba una hora y media, equivalentes a unas cinco vueltas, con tiempos de vuelta entre 13 y 14 minutos dependiendo de la luz y el clima.

image

Cómo fue la carrera y la hazaña de los Torino

Desde el inicio, los Torino 2 y 3 sorprendieron a los europeos, ocupando los dos primeros puestos tras las primeras horas. Sin embargo, los contratiempos llegaron: el auto N°2 abandonó tras 411 vueltas y el N°1 quedó fuera el segundo día por problemas mecánicos.

El N°3 continuó firme hasta la hora 64 liderando a un ritmo más bajo para asegurar la continuidad del equipo. A pesar de romper el escape y enfrentar penalizaciones, el trío argentino logró mantenerse competitivo, descontando vueltas al líder durante la mañana final y llegando a la cuarta posición, solo por detrás de un Mazda que se benefició de la reglamentación.

Aunque no alcanzaron el podio, la participación del Torino N°3 quedó en la memoria como una de las gestas más destacadas del automovilismo argentino.

Qué significa esta historia para Colapinto

Franco Colapinto, piloto de Alpine en Fórmula 1, eligió un casco con el diseño que recuerda a la Misión Argentina para el Gran Premio de Estados Unidos. Para el joven argentino, la referencia histórica conecta con la herencia de pilotos argentinos como Juan María Traverso y Carlos Reutemann, y lo inspira en su propia trayectoria en la máxima categoría mundial.

“Es un guiño al pasado de gloria argentino, y también un recordatorio de que los desafíos más difíciles pueden superarse con constancia y trabajo en equipo”, destacó Colapinto durante la presentación.

Cómo refleja la historia de 1969 la identidad del automovilismo argentino

Más allá de los resultados, la Misión Argentina simboliza ingenio, perseverancia y orgullo nacional. Los Torino demostraron que la industria y la pasión argentina podían competir en el escenario más exigente del mundo, y hoy su legado se renueva con pilotos como Colapinto, que llevan esa historia a la Fórmula 1.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Juan Manuel Fangio
Notas relacionadas
La llamativa frase de Pierre Gasly que desató la ilusión por el futuro de Franco Colapinto en Alpine
Franco Colapinto reveló cuál es la clave para seguir como titular en Alpine en 2026
Ralf Schumacher disparó contra Franco Colapinto: "No lo..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar