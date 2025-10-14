A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DURA REALIDAD

Trascendió si Morena Rial mantiene vínculo con Jorge y su hermana Rocío: ¿se borraron o están presentes?

Alejandro Cipolla, abogado de Morena, reveló cómo están las cosas entre la mediática, su padre, Jorge Rial, y su hermana, Rocío.

14 oct 2025, 15:23
Trascendió si Morena mantiene vínculo con Jorge Rial y su hermana Rocío: ¿se borraron o están presentes?
Trascendió si Morena mantiene vínculo con Jorge Rial y su hermana Rocío: ¿se borraron o están presentes?

Trascendió si Morena mantiene vínculo con Jorge Rial y su hermana Rocío: ¿se borraron o están presentes?

A quince días de su detención en la Unidad 51 de Magdalena, la situación judicial de Morena Rial atraviesa horas decisivas. Desde el primer momento, su abogado, Alejandro Cipolla, trabaja para que el juez le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, un pedido que podría resolverse en los próximos días y que genera expectativas favorables para su defendida.

Este martes, Cipolla habló en el programa Empezar el día y dio detalles sobre el avance del proceso. Explicó que se está realizando el estudio ambiental correspondiente y que, si el resultado es positivo, Morena sería trasladada esta semana a un domicilio en el barrio de San Justo, con tobillera electrónica.

Leé también

Morena Rial recibió una inesperada noticia en la cárcel que empeora su economía

Morena Rial recibió una inesperada noticia en la cárcel que empeora su economía

En ese contexto, el abogado también se refirió a cómo es hoy el vínculo de Morena con su padre, Jorge Rial, y con su hermana Rocío, una relación que en los últimos meses parecía haberse recompuesto, pero que volvió a tensarse tras la revocación de la excarcelación. A esto se sumó que, en medio del escándalo, el conductor decidió irse de viaje, algo que muchos interpretaron como una reacción de enojo o distanciamiento. Sin embargo, Cipolla aclaró la situación con firmeza: "Ocupar se ocupa. Me escribe cada dos o tres días para saber las novedades, no se borró. Entiendo que para él debe ser un golpe duro desde lo emocional, lo mediático y para su carrera pero así y todo, no deja de ser el padre", señaló.

Para respaldar su postura, el abogado agregó: "Yo puedo comprobar que hay interés por el simple hecho de que me escribe a mí y nosotros no tenemos una buena relación". También habló del vínculo de Morena con su hermana menor, y aunque afirmó que la relación entre ambas es buena, admitió que desde que la joven está detenida no ha habido contacto entre ellas. "Morena me pregunta por ellos o me pide que le pregunte alguna cosa a su papá pero la realidad es que cuando nosotros hablamos, yo trato de sacarla un poco del tema de la cárcel y hablar de trivialidades", comentó Cipolla.

De esta manera, el abogado no solo confirmó el acompañamiento de la familia en medio del proceso, sino que dejó entrever la complejidad emocional que atraviesa el círculo íntimo de la joven en un momento judicial clave.

image

¿Morena Rial podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria?

Hace unos días se conoció que Morena Rial quedó detenida por no haber cumplido con las condiciones que le había impuesto la Justicia al otorgarle la excarcelación.

Según contaron en DDM (América TV), la hija de Jorge Rial, que se encuentra en la Unidad 51 del penal de Magdalena, podría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

En el documento que mostraron al aire en el programa de Mariana Fabbiani queda claro que la Justicia solicita una tobillera electrónica para poder otorgarle ese beneficio a la mediática.

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3 del Departamento Judicial San Isidro, a fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el sistema de monitoreo electrónico vía GPS línea directa o cualquier otra modalidad disponible en el domicilio del causante (Morena)", señala el texto.

"Dicen: 'Se deja expresa constancia que la nombrada, Morena Rial, estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada'. Es decir, es una madre con un hijo menor de edad. Del juzgado dicen que estaría dentro de los presupuestos que indica la ley porque es una madre con hijo menor de edad", acotó el periodista Martín Candalaft.

Al finalizar, el panelista indicó que todavía falta el visto bueno por parte del fiscal. "En breve podrían oficializar el beneficio de la prisión domiciliaria. Habría que ver qué opina el fiscal. Está bastante cerca de la domiciliaria, por lo que dice este documento", cerró.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Morena Rial Jorge Rial Rocío Rial

Lo más visto