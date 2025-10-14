Trascendió si Morena Rial mantiene vínculo con Jorge y su hermana Rocío: ¿se borraron o están presentes?

De esta manera, el abogado no solo confirmó el acompañamiento de la familia en medio del proceso, sino que dejó entrever la complejidad emocional que atraviesa el círculo íntimo de la joven en un momento judicial clave.

¿Morena Rial podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria?

Hace unos días se conoció que Morena Rial quedó detenida por no haber cumplido con las condiciones que le había impuesto la Justicia al otorgarle la excarcelación.

Según contaron en DDM (América TV), la hija de Jorge Rial, que se encuentra en la Unidad 51 del penal de Magdalena, podría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

En el documento que mostraron al aire en el programa de Mariana Fabbiani queda claro que la Justicia solicita una tobillera electrónica para poder otorgarle ese beneficio a la mediática.

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3 del Departamento Judicial San Isidro, a fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el sistema de monitoreo electrónico vía GPS línea directa o cualquier otra modalidad disponible en el domicilio del causante (Morena)", señala el texto.

"Dicen: 'Se deja expresa constancia que la nombrada, Morena Rial, estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada'. Es decir, es una madre con un hijo menor de edad. Del juzgado dicen que estaría dentro de los presupuestos que indica la ley porque es una madre con hijo menor de edad", acotó el periodista Martín Candalaft.

Al finalizar, el panelista indicó que todavía falta el visto bueno por parte del fiscal. "En breve podrían oficializar el beneficio de la prisión domiciliaria. Habría que ver qué opina el fiscal. Está bastante cerca de la domiciliaria, por lo que dice este documento", cerró.