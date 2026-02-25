"Y un día llegó": la tajante decisión de la China Suárez que impacta a Guido, el hermano de Mauro Icardi

China Suáerez dejó de seguir en redes a Guido Icardi

"¡Y si veo que el hermano de mi pareja cartonea cámara haría lo mismo! Es entendible que Mauro no quiera tener relación con él", deslizó al comienzo de su pequeño editorial sobre este capítulo del Wandagate.

Al mismo tiempo, recordó que Guido "ha llegado a decir que Wanda era 'un asco de ser vivo'", y sumó: "Ahora quieren instalar que tiene relación con la familia de ella pero Mauro se dejó de dar con él hace 11 años cuando se casó", y detalló que el hermano del actual delantero del Galatasaray por aquel entonces "dijo que había conocido a Wanda por el video del pet*".

Fue allí que la instagramer, en algún momento muy cercana a la mayor de las Nara, concluyó que en este contexto es "mejor perderlo que encontrarlo". "¡A mi también me ofendería todo eso y no querría tener relación!", sentenció.

Vale recordar que tras su sorpresiva aparición en Intrusos (América TV), Guido Icardi habló con LAM, el programa de Ángel de Brito en la misma pantalla, donde se refirió a su actual vínculo con Wanda Nara y explicó que su visita a su casa fue para conocer a sus sobrinas y no para ver a la ex de su hermano. “Fui a conocer a mis sobrinas, no a ver a Wanda. Fue algo acordado entre los dos y hubo intermediarios”, argumentó.

wanda nara foto con guido icardi martin migueles y maxi lopez

Cuál es el sorpresivo evento que podría reunir a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

La novela que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez está lejos de apagarse. Y ahora podría sumar una escena digna de película: un posible cara a cara en plena celebración familiar que ya empieza a generar expectativa.

El encargado de agitar las aguas fue Guido Icardi, quien confirmó que dará el “sí” en los próximos meses y tomó una decisión que sorprendió a más de uno. Lejos de esquivar conflictos, optó por incluir a todos en la lista de invitados, aun sabiendo que la tensión podría decir presente.

La revelación salió a la luz en DDM (América TV), el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, donde Guido no esquivó el tema y fue contundente sobre quiénes estarán convocados a su gran día. “Espero que Wanda vaya a mi boda. Mauro y la China están invitados”, afirmó sin vueltas, dejando en claro que no piensa excluir a nadie.

Sin embargo, también confesó que su vínculo actual con Mauro Icardi atraviesa un momento distante. Según explicó, hoy no mantienen contacto: no dialogan y ni siquiera tiene su número telefónico guardado. Un dato que no pasó desapercibido en medio de la interna familiar.

En contraste, sí relató que recientemente compartió un encuentro con Wanda Nara, en el que el clima fue completamente diferente. Según contó, tuvieron una conversación cercana, enfocada en cuestiones personales y familiares. “Hablamos de la vida, de mis sobrinas. No hablamos de Mauro, no era necesario porque era un momento muy tierno”, detalló, marcando el tono de esa reunión.

El tema volvió a instalarse este domingo en Infama, donde Guido retomó la cuestión tras los comentarios de su hermana Aldana. Allí recordó además la visita de Eugenia Suárez a su casa en Rosario y dejó clara la postura que adoptan frente a la exposición pública.

Con serenidad, explicó: “Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”.

Y remató con una definición que resume el espíritu familiar puertas adentro: “Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”.

Así, la futura boda de Guido Icardi ya se perfila como el posible escenario del encuentro más esperado y tenso del año. Si todos dicen presente, el evento podría transformarse en un nuevo capítulo de una historia que sigue sumando episodios y manteniendo en vilo al mundo del espectáculo.