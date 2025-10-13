Juana Repetto expuso el mayor problema que vive en su embarazo e hizo un desesperado pedido: "Me cuesta"

“Mi círculo quedó en Capital y aunque sé que están y que si los necesito vienen corriendo, no es lo mismo que estar ahí, yo casi no voy, entre los horarios y actividades de los chicos me cuesta mover hasta allá", indicó.

Y aseguró que su mamá, Reina Reech, es su gran sostén: "Mi vieja está siempre, pero el resto de la familia vive afuera. Yo con Toro me sentí muy contenida y acompañada, todavía vivían todos acá y yo estaba en Palermo, a Beli lo tuve en pareja y pandemia o sea… Nadie tenía mucha red".

Juana Repetto reconoció su error en no saber pedir ayuda cuando lo necesita para poder organizarse mejor: "Veremos cómo se da con el bebo en camino, sé que voy a resolver, lo sé hacer (eso no quiere decir que crea que va a ser fácil). Dato no menor: tengo que aprender a pedir y aceptar ayuda", concluyó.

juana repetto crianza dura hijos

Juana Repetto y la polémica de la cerveza embarazada: el video y su picante aclaración

Juana Repetto generó revuelo en las redes sociales al mostrar su mesa con amigos donde había una botella de cerveza estando embarazada y fue el centro de varias críticas de los usuarios que detectaron ese detalle.

Ante la polémica generó esa imagen, la propia actriz salió al cruce de los comentarios y desactivó la polémica mostrando que botella de cerveza en cuestión tenía porcentaje 0 de alcohol.

“¿Podés tomar cerveza?”, fue una de las frases más repetidas en los comentarios y mensajes privados. A lo que ella contestó mostrando que esa cerveza no tenía alcohol: “Para todas las preocupadísimas”, lanzó picante.

Embed

Juana y Sebastián esperan otro varón, sexo del bebé que confirmaron con un video que compartieron en las redes con la reunión familiar donde se hizo el anuncio oficial.

Ambos se separaron y luego de un tiempo se volvieron a encontrar y allí la actriz quedó embarazada. Los dos siguen separados pero esperando el nuevo integrante de la familia con mucho amor.

“Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte cuidé a Belisario yo sola, muy contenta”, explicó la actriz en charla con LAM (América Tv) tras contar que estaba embarazada.

Por su parte, Sebastián Graviotto afirmó en diálogo con Andrea Taboada: “Se agranda la familia. Se viene el cuarto. No tengo mucho más para decir... la invité a cenar un día y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece. Como pareja estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.