¿Sanción para Colapinto? El encontronazo con Russell que encendió las alarmas en Bélgica

¿Hubo sanción por el cruce entre Colapinto y Russell?

La maniobra fue analizada por la FIA, como suele suceder ante este tipo de situaciones en pista. Sin embargo, tras una breve revisión, el organismo que regula la Fórmula 1 determinó que no hubo acción indebida por parte de ninguno de los dos pilotos y no aplicó sanción alguna. Se trató, en definitiva, de una situación habitual dentro de la dinámica de las prácticas libres, donde los autos no compiten directamente pero sí conviven en pista en diferentes momentos de sus programas de trabajo.