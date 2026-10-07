Scaloni habló del día después de Messi y reveló cómo reconstruirá a la Selección: "Ese aura..."

“La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, explicó el técnico.

Durante años, Argentina contó con una ventaja difícil de replicar. Incluso cuando el funcionamiento colectivo no era el mejor, Messi podía cambiar el rumbo de un encuentro con una aparición. “Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, no lo tenés”, admitió Scaloni.

Por eso, el desafío será construir un funcionamiento capaz de reducir el impacto de esa ausencia. La solución, según el entrenador, estará en lo colectivo. “Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar”, afirmó.

La idea ya había sido anticipada por Scaloni antes de la despedida. En los partidos en los que Messi no estuvo disponible, el entrenador destacó que Argentina logró responder y adelantó que podrían buscar “otra manera” de jugar, aunque sin modificar una característica central: tener la pelota y reunir futbolistas de buen pie.

Lionel Messi en su despedida en el Monumental.

“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”

Más allá de las cuestiones tácticas, Scaloni puso especial énfasis en aquello que considera imposible de reemplazar: la influencia que Messi ejercía dentro y fuera de la cancha.

El entrenador conoce esa sensación desde dos lugares diferentes. Primero compartió plantel con el rosarino como futbolista y, años después, tuvo la posibilidad de dirigirlo durante el período más exitoso de la historia reciente de la Selección. “He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo vi a nadie”, aseguró.

Scaloni sostuvo que contar con Messi producía una sensación difícil de transmitir para quien nunca formó parte del vestuario. “La sensación de tenerlo es incomparable, hay que vivirlo para explicar qué significa tenerlo al lado”, señaló.

Y agregó: “Por más equipo que podamos rearmar, que podrá ser un gran equipo, ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”.

La emoción de Scaloni tras el último partido de Messi

El entrenador también se refirió al clima que atravesó el plantel durante el 3-0 ante Benín. Según explicó, la carga emocional de la despedida influyó especialmente durante el primer tiempo. Los jugadores estaban nerviosos y querían que todo saliera bien para Messi, algo que terminó condicionando algunas decisiones dentro del campo.

“No fue fácil porque querían que le fuera bien, todos querían que él hiciera lo mejor”, explicó Scaloni.

El propio entrenador había protagonizado una de las imágenes más emotivas de la noche al quebrarse durante el Himno Nacional. Después del partido volvió a emocionarse al hablar de quien fue su capitán durante todo el ciclo. “Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”, expresó.

“No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble”, resumió.

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad en la Selección

La despedida de Messi coincide con otra incógnita alrededor del futuro de la Selección: la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador. Su contrato vence en diciembre y, aunque existe predisposición para continuar, todavía no se anunció oficialmente un nuevo acuerdo.

Después del partido ante Benín, el entrenador volvió a referirse al tema. “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, afirmó, aunque inmediatamente aclaró que todavía “no hay novedades”.

En las últimas semanas, Scaloni ya había manifestado sus ganas de permanecer al frente del equipo y había señalado que debía conversar diferentes aspectos de su continuidad con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Mientras se define su futuro contractual, el entrenador ya empezó a trabajar sobre el desafío deportivo que marcará la próxima etapa: construir una nueva Selección sin Lionel Messi dentro de la cancha.