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TRISTE DESPEDIDA

Scaloni habló del día después de Messi y reveló cómo reconstruirá a la Selección: "Ese aura..."

El DT de Argentina habló del futuro de la Selección tras la despedida de su capitán. Explicó cuál será la fórmula para afrontar su ausencia y también se refirió a su continuidad como técnico al frente del equipo.

Scaloni habló del día después de Messi y reveló cómo planea reconstruir la Selección. (Foto: Reuters)

Scaloni habló del día después de Messi y reveló cómo planea reconstruir la Selección. (Foto: Reuters)

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina abrió una nueva etapa para el equipo campeón del mundo y Lionel Scaloni ya comenzó a explicar cómo imagina el futuro sin su máximo referente. Visiblemente emocionado después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, el entrenador reconoció que será imposible encontrar un reemplazante individual para el capitán y reveló cuál será la fórmula para intentar compensar su ausencia.

Leé también La última arenga y la salida de Lionel Messi con sus hijos en su despedida
La emotiva salida de Lionel Messi con sus hijos. (Foto: Reuters) 

Toca continuar sin él, va a ser duro, sin dudas”, reconoció Scaloni después de una jornada que puso fin a los 21 años de Messi con la camiseta de la Selección mayor.

El entrenador aseguró que confía en los jóvenes que empiezan a incorporarse al equipo, aunque dejó en claro que ninguna renovación podrá reproducir el efecto que provocaba la presencia del número 10. “Podemos armar un gran equipo con nuevos chicos que van apareciendo, pero esa aura no se la vi a nadie en mi vida”, expresó.

La fórmula de Scaloni para intentar reemplazar a Messi

Lionel Scaloni con su hijo en la despedida de Messi en el monumental. (Foto: Reuters)

Lionel Scaloni con su hijo en la despedida de Messi en el monumental. (Foto: Reuters)

Scaloni fue contundente al explicar que la Selección no buscará otro futbolista que ocupe individualmente el lugar de Messi. La apuesta será diferente: repartir entre todo el equipo aquello que durante años podía resolver el capitán con una acción individual.

“La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, explicó el técnico.

Durante años, Argentina contó con una ventaja difícil de replicar. Incluso cuando el funcionamiento colectivo no era el mejor, Messi podía cambiar el rumbo de un encuentro con una aparición. “Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, no lo tenés”, admitió Scaloni.

Por eso, el desafío será construir un funcionamiento capaz de reducir el impacto de esa ausencia. La solución, según el entrenador, estará en lo colectivo. “Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar”, afirmó.

La idea ya había sido anticipada por Scaloni antes de la despedida. En los partidos en los que Messi no estuvo disponible, el entrenador destacó que Argentina logró responder y adelantó que podrían buscar “otra manera” de jugar, aunque sin modificar una característica central: tener la pelota y reunir futbolistas de buen pie.

Lionel Messi en su despedida en el Monumental.&nbsp;

Lionel Messi en su despedida en el Monumental.

“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”

Más allá de las cuestiones tácticas, Scaloni puso especial énfasis en aquello que considera imposible de reemplazar: la influencia que Messi ejercía dentro y fuera de la cancha.

El entrenador conoce esa sensación desde dos lugares diferentes. Primero compartió plantel con el rosarino como futbolista y, años después, tuvo la posibilidad de dirigirlo durante el período más exitoso de la historia reciente de la Selección. “He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo vi a nadie”, aseguró.

Scaloni sostuvo que contar con Messi producía una sensación difícil de transmitir para quien nunca formó parte del vestuario. “La sensación de tenerlo es incomparable, hay que vivirlo para explicar qué significa tenerlo al lado”, señaló.

Y agregó: “Por más equipo que podamos rearmar, que podrá ser un gran equipo, ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”.

La emoción de Scaloni tras el último partido de Messi

El entrenador también se refirió al clima que atravesó el plantel durante el 3-0 ante Benín. Según explicó, la carga emocional de la despedida influyó especialmente durante el primer tiempo. Los jugadores estaban nerviosos y querían que todo saliera bien para Messi, algo que terminó condicionando algunas decisiones dentro del campo.

“No fue fácil porque querían que le fuera bien, todos querían que él hiciera lo mejor”, explicó Scaloni.

El propio entrenador había protagonizado una de las imágenes más emotivas de la noche al quebrarse durante el Himno Nacional. Después del partido volvió a emocionarse al hablar de quien fue su capitán durante todo el ciclo. “Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”, expresó.

“No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble”, resumió.

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad en la Selección

La despedida de Messi coincide con otra incógnita alrededor del futuro de la Selección: la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador. Su contrato vence en diciembre y, aunque existe predisposición para continuar, todavía no se anunció oficialmente un nuevo acuerdo.

Después del partido ante Benín, el entrenador volvió a referirse al tema. “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, afirmó, aunque inmediatamente aclaró que todavía “no hay novedades”.

En las últimas semanas, Scaloni ya había manifestado sus ganas de permanecer al frente del equipo y había señalado que debía conversar diferentes aspectos de su continuidad con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Mientras se define su futuro contractual, el entrenador ya empezó a trabajar sobre el desafío deportivo que marcará la próxima etapa: construir una nueva Selección sin Lionel Messi dentro de la cancha.

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