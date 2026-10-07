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Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos

Las lágrimas de la familia de Lionel Messi durante su despedida de la Selección Argentina: Thiago, su hijo mayor, rompió en llanto y protagonizó una de las escenas más emotivas de la noche.

7 oct 2026, 00:06
Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos

Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos

Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos

Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos

La despedida de Lionel Messi generó una fuerte emoción entre todos los presentes que acompañaron el encuentro de la Selección Argentina frente a Benín. El Monumental se vistió de fiesta para homenajear al capitán, en una jornada atravesada por los recuerdos, los reconocimientos y el cariño de los hinchas.

Sin embargo, una de las imágenes que más conmovió durante la noche fue la de Thiago, el hijo mayor del Diez, visiblemente emocionado y entre lágrimas en medio de la cancha. El niño no pudo contener el llanto ante la despedida de su papá de la Selección y protagonizó una de las postales más sensibles de una jornada inolvidable.

Leé también

El llamativo regalo que le hicieron los jugadores de Benín a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

Al verlo, Leo rápidamente se acercó y le dio un sentido abrazo, al que se sumaron Antonela Roccuzzo y Mateo. Ciro, el más pequeño de la familia, hizo lo propio unos segundos después.

La escena reflejó también el costado más íntimo de una noche histórica para Lionel, acompañado por sus hijos y su familia en un momento cargado de significado. Mientras miles de hinchas le rendían homenaje desde las tribunas, Thiago vivió de cerca una despedida que seguramente quedará marcada para siempre en la historia familiar.

Cuánto midió la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo movilizó a los hinchas que llegaron hasta El Monumental. La expectativa también se trasladó a la televisión, donde las distintas señales registraron un marcado crecimiento de audiencia desde los minutos previos al comienzo del partido ante Benín.

Antes de que la pelota comenzara a rodar, Telefe se ubicaba al frente con 22.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 9.1. Con el estadio listo para recibir al capitán y la ceremonia de despedida cada vez más cerca, los números empezaron a mostrar la magnitud del acontecimiento.

El pico continuó en ascenso durante los instantes previos al encuentro. Cuando los equipos salieron al campo de juego y sonaron los himnos nacionales, la señal de aire llegó a 27.6 puntos y la transmisión deportiva marcó 11.

La tendencia se profundizó una vez iniciado el partido. En los primeros minutos del duelo frente a Benín, Telefe trepó hasta los 33.9 puntos y TyC Sports alcanzó los 12.8, llevando la suma de ambas señales a casi 47 puntos de rating.

De esta manera, la despedida del capitán volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria de Messi frente a las pantallas. Los números quedaron, además, cerca de los registrados durante el encuentro ante Jordania, uno de los partidos de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 2026, que había rondado los 49 puntos.

     

 

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