Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos

Cuánto midió la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo movilizó a los hinchas que llegaron hasta El Monumental. La expectativa también se trasladó a la televisión, donde las distintas señales registraron un marcado crecimiento de audiencia desde los minutos previos al comienzo del partido ante Benín.

Antes de que la pelota comenzara a rodar, Telefe se ubicaba al frente con 22.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 9.1. Con el estadio listo para recibir al capitán y la ceremonia de despedida cada vez más cerca, los números empezaron a mostrar la magnitud del acontecimiento.

El pico continuó en ascenso durante los instantes previos al encuentro. Cuando los equipos salieron al campo de juego y sonaron los himnos nacionales, la señal de aire llegó a 27.6 puntos y la transmisión deportiva marcó 11.

La tendencia se profundizó una vez iniciado el partido. En los primeros minutos del duelo frente a Benín, Telefe trepó hasta los 33.9 puntos y TyC Sports alcanzó los 12.8, llevando la suma de ambas señales a casi 47 puntos de rating.

De esta manera, la despedida del capitán volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria de Messi frente a las pantallas. Los números quedaron, además, cerca de los registrados durante el encuentro ante Jordania, uno de los partidos de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 2026, que había rondado los 49 puntos.