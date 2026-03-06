La angustiante noticia que recibió Paulo Dybala en medio de la llegada de su hija Gia

paulo dybala

Qué picantes datos destapó Yanina Latorre sobre el nacimiento de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La llegada de Gia Dybala Sabatini revolucionó el mundo del espectáculo argentino y encendió la emoción de miles de seguidores. La pequeña nació en Roma con casi tres kilos y, aunque todavía no se difundieron imágenes, ya fue bautizada por los fans como la “bebé más linda del mundo”. En medio de tanta alegría, Yanina Latorre no tardó en sumarse con su estilo inconfundible.

La conductora celebró la noticia y, fiel a su costumbre, aportó detalles que despertaron curiosidad. Desde su programa radial, comentó: “Lo que tengo entendido es que se adelantó unos días, tenía fecha prevista para el 11 de marzo, es normal en madre primeriza”. Sus palabras reflejaron el clima de expectativa que rodeó el nacimiento de Gia.

En el estudio, Latorre también opinó sobre la elección del nombre: “Es un lindo nombre Gia”. Luego, con tono inquisitivo, quiso saber quiénes acompañaban a la pareja en ese momento especial. Julieta Argenta le respondió: “Está toda la familia de ella allá, ¿La madre de él también?”. “Sí, la madre de él lo acompaña permanentemente, yo te diría que vive 50 y 50 acá y allá”, agregó. Yanina insistió: “¿Y se lleva bien con Oriana?”. La respuesta fue clara: “Se llevan muy bien”. Ante esto, Latorre remató con su estilo filoso: “Qué divina Oriana que se lo banca porque generalmente esas cosas molestan”. Y comparó con ironía la relación entre nueras y suegras: “Generalmente, a la suegra le molesta ella y a ella le molesta la suegra. Tener un tipo que tiene una relación simbiótica con la suegra, te la entrego”.

La charla se volvió aún más picante cuando Yanina lanzó un reto al aire: “¿De qué te reís, pelotudo? Él se ríe porque Luciana se banca una relación simbiótica del boludo del novio con la madre”. Y siguió sin filtro: “Te la entrego. ¿Sabés lo que sufren las minas cuando el marido está con una simbiótica? Por favor, esas madres son infumables”.

En medio de tanta intensidad, Julieta Argenta aportó un matiz distinto y destacó: “Los Sabatini Fulop son sanos, no son tóxicos. Acompañan pero no invaden”. Además, recordó que Cathy, la madre de Oriana, atraviesa un momento delicado de salud en Venezuela, lo que suma complejidad al entorno familiar.

Así, entre emoción, comentarios filosos y datos íntimos, el nacimiento de Gia no solo fue celebrado por los fans, sino que también se convirtió en tema central de la farándula, con Yanina Latorre como una de las voces más resonantes