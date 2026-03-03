La íntima foto que reveló Tiziana Sabatini, antes del nacimiento de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Mientras Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraban la llegada de su primera hija en Roma, Tiziana Sabatini sorprendió al compartir una inédita foto familiar que mostró el costado más íntimo y real de la espera por el nacimiento de Gia.
La llegada de Gia, la primera hija deOriana Sabatini y Paulo Dybala, fue celebrada con emoción en redes sociales. El nacimiento, que tuvo lugar el 2 de marzo en Roma, estuvo acompañado por mensajes de amor, fotos y miles de reacciones. Pero, en medio de la felicidad pública, hubo una imagen que expuso el costado más íntimo de la jornada.
Fue Tiziana Sabatini quien dejó ver una escena familiar puertas adentro. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto tomada en la sala de espera del Ospedale "Agostino Gemelli", donde finalmente nació la bebé. En la postal se la ve recostada sobre varias sillas, usando un bolso como almohada, completamente vencida por el cansancio tras horas de ansiedad y expectativa.
Sobre la imagen escribió una única palabra que condensó el momento vivido: “Derrotada”. La espontaneidad de la escena, con jeans, campera de cuero y sus pertenencias desparramadas a un costado, reflejó la tensión y la emoción acumuladas antes de conocer a su primera sobrina. Incluso el detalle del bolso de la firma Fendi no pasó inadvertido entre quienes comentaron la publicación.
Lejos de las postales cuidadosamente producidas que suelen acompañar los grandes anuncios, la imagen reveló el detrás de escena más genuino de la familia en una jornada inolvidable.
Así, entre la emoción pública y la intimidad familiar, el nacimiento de Gia no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de Oriana y Dybala, sino que también dejó al descubierto una escena sincera y doméstica que conectó con miles de seguidores.
Cuál fue la primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a horas de su nacimiento
Hace apenas unas horas, explotó la emoción en las redes cuando Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron mostrar por primera vez el rostro de su beba recién nacida. La imagen, que no tardó en viralizarse, vino acompañada de una frase tan simple como cargada de sentimiento: “Un aplauso pa mami y papi”. Ese breve mensaje alcanzó para desatar una ola de ternura entre sus millones de seguidores, que celebraron el momento con miles de comentarios y corazones.
La pequeña Gia nació el lunes 2 de marzo en el Ospedale Gemelli, en Roma, con un peso de 3 kilos. Si bien la fecha estimada de parto era el 11 de marzo, la beba decidió adelantarse algunos días -algo muy común en las mamás primerizas- y sorprender a todos.
En más de una oportunidad, Oriana había contado que le hacía ilusión convertirse en mamá en la Argentina, rodeada de los suyos. Sin embargo, la decisión final fue que el nacimiento se produjera en Italia, un punto clave para que Dybala, en medio de sus compromisos futbolísticos, pudiera estar a su lado y acompañarla en ese instante irrepetible.
La llegada de Gia no solo revolucionó a sus fanáticos, sino que también ocupó titulares en la prensa italiana y rápidamente cruzó el océano. En nuestro país, periodistas como Pilar Smith aportaron información sobre cómo se dio el nacimiento y los primeros detalles tras el parto.
Por su parte, Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron especialmente a Roma para estar cerca de su hija en este momento trascendental. Después del parto, compartieron postales del emotivo reencuentro familiar, reflejando la felicidad que atraviesa a todo el clan.
Cabe recordar que la pareja selló su historia de amor en julio de 2024 con una boda en Argentina, y ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su primera hija. La fotografía que publicaron, junto a ese mensaje cómplice y amoroso, no hizo más que sintetizar la plenitud que están viviendo. Una escena íntima que, en cuestión de minutos, se convirtió en una de las imágenes más celebradas por sus fans y que marca el comienzo de una etapa completamente nueva para ambos.