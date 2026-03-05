Se supo cómo es el vínculo entre Oriana Sabatini y su suegra, la mamá de Paulo Dybala: "Tiene una relación..."

Embed

Sin embargo, Latorre decidió profundizar en el tema y lo hizo con su característico tono irónico. “Qué divina Oriana que se lo banca porque generalmente esas cosas molestan. Generalmente, a la suegra le molesta ella y a ella le molesta la suegra”, expresó, aludiendo a una dinámica que, según planteó, suele repetirse en numerosas relaciones.

La panelista incluso fue más tajante al describir ese tipo de situaciones. “Tener un tipo que tiene una relación simbiótica con la suegra, te la entrego”, lanzó, generando risas y sorpresa entre sus compañeros de programa.

Acto seguido, redobló la apuesta con una reflexión aún más filosa. “¿Sabés lo que sufren las minas cuando el marido está con una simbiótica? Por favor, esas madres son infumables”, disparó. Y, consciente del tono de sus palabras, cerró con una cuota de humor: “Estamos haciendo mierda a la madre de Dybala sin conocerla”.

Más allá de los comentarios y las bromas en el estudio, lo cierto es que desde el inicio de su relación con Paulo Dybala, y ahora con la llegada de Gia, Oriana Sabatini habría logrado construir un vínculo armonioso con su suegra. En un momento tan especial para la familia, el acompañamiento cercano parece ser una pieza importante en esta nueva etapa que atraviesan.

Oriana Sabatini

Cuál fue el incidente que sufrió Oriana Sabatini horas antes del nacimiento de su hija

El lunes 2 de marzo llegó al mundo Gia, la beba de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que les dio el título de padres primerizos. De esta manera, la cantante y el delantero de la Roma comenzaron una nueva etapa familiar, meses después de haber celebrado su casamiento el 20 de julio de 2024.

La feliz noticia generó una enorme emoción en todo el entorno familiar, y en medio de esa alegría Catherine Fulop reveló una situación inesperada que vivió su hija horas antes del nacimiento de la bebé. Según contó la actriz, Oriana comenzó a sentir las primeras contracciones en un lugar poco habitual: nada menos que en el estadio, mientras miraba jugar a su marido.

En una charla con Teleshow, Catherine Fulop relató cómo fue ese momento que sorprendió a todos. “El domingo empezó con las contracciones en la cancha. Estábamos viendo el partido, y en el tercer gol de la Roma, Ori empieza a los gritos, saltando con las dos amigas que vinieron de Buenos Aires y con la hermana, con Titi”, recordó.

El festejo por el gol terminó mezclándose con un momento muy particular para la futura mamá. Tal como explicó la actriz, después de esa jugada Oriana empezó a notar que algo estaba cambiando en su cuerpo y que las contracciones comenzaban a hacerse presentes.

catherine fulop ova sabatini oriana sabatini en italia

“Ori había empezado después de ese tercer gol con las contracciones, como cada cinco minutos y le dolían, pero no un dolor dramático. Ella dice: ‘Bueno, vamos a casa, me meto en la bañera, me relajo’. Pero las contracciones empezaron a venirle más intensas, y cada vez más seguidas”, detalló la esposa de Osvaldo Sabatini sobre cómo evolucionó la situación tras salir del estadio.

Luego del partido frente a Juventus, Paulo Dybala y Oriana Sabatini regresaron a su casa, pero al notar que las contracciones no se detenían tomaron la decisión de dirigirse a un centro de salud. El hospital elegido fue el Gemelli, aunque el trayecto hasta allí no era precisamente corto.

“Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida”, explicó Fulop, quien siguió de cerca cada paso de ese momento tan especial.

Mientras la pareja se trasladaba al sanatorio, el resto de la familia se preparaba para acompañarlos. Finalmente, durante la madrugada, Catherine Fulop partió hacia el hospital junto a Ova Sabatini y Tiziana, ante el rápido avance del trabajo de parto.

“Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”, concluyó la actriz, recordando esas horas de expectativa antes de la llegada de Gia.