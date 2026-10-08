En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
FIFA
Selección Argentina
FÚTBOL

Se publicó el nuevo ranking FIFA tras los amistosos: en qué puesto quedó la Selección Argentina

FIFA publicó su nuevo ranking tras más de 300 partidos internacionales. Argentina sigue segunda detrás de España. El Top 10 completo.

Foto: REUTERS/Matias Baglietto

Foto: REUTERS/Matias Baglietto

Tras la finalización del receso internacional en el que se disputaron más de 300 partidos alrededor del planeta a lo largo de tres semanas, este miércoles se dio a conocer la actualización del ranking FIFA. La nueva clasificación oficial refleja modificaciones significativas en las posiciones de vanguardia, impulsadas por la actividad de las distintas confederaciones globales.

Leé también Argentina después de Messi: cuándo vuelve a jugar la Selección tras el retiro del capitán y cuáles podrían ser los rivales
Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

En lo más alto de la nómina se mantiene España como líder con 2011.57 puntos, logrando ampliar su ventaja en la cima gracias a sus cuatro victorias conseguidas en la Nations League. Por su parte, la Selección Argentina continúa ubicada en el segundo lugar con 1972.80 puntos, sosteniéndose como el escolta del seleccionado europeo.

Por qué España amplió su ventaja sobre la Selección Argentina en el ranking FIFA

A pesar de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerró la ventana con un balance de tres victorias consecutivas —superó 3-0 a Bolivia, goleó 7-0 a Burkina Faso y venció 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi—, la brecha de puntos en favor de la Furia Roja se estiró debido al nivel de los rivales enfrentados por cada seleccionado.

El podio mundial se completa con Francia en el tercer puesto (1958.86 puntos) tras registrar tres triunfos y un empate, mientras que Inglaterra conserva la cuarta posición (1925.59 puntos).

Cuáles fueron los principales cambios entre las mejores selecciones del mundo

La zona alta de la tabla registró movimientos destacados. Portugal escaló dos ubicaciones para colocarse quinto con 1807.69 puntos, desplazamiento que provocó las caídas de Brasil al sexto lugar (1806.51 puntos) y de Marruecos al séptimo escalón (1805.34 puntos). El grupo de los diez mejores lo completan Bélgica en la octava colocación (1779.17 puntos), Países Bajos en el noveno lugar (1778.61 puntos) y México cerrando el Top 10 (1738.48 puntos).

Entre las primeras veinte colocaciones también se produjeron variaciones: Suiza avanzó dos casilleros hasta el 12° puesto, en tanto que Alemania descendió al lugar 13 y Croacia retrocedió hasta la 14ª posición.

El ordenamiento de la tabla es el resultado de un total de 338 partidos internacionales disputados recientemente, correspondientes mayoritariamente a la Liga de las Naciones de la UEFA y de la Concacaf, sumados a los encuentros clasificatorios para la Copa Africana de Naciones 2027. La próxima actualización oficial del ranking FIFA se publicará el 18 de noviembre de 2026, fecha hasta la cual la Argentina permanecerá instalada en el segundo escalón ecuménico.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA

  • España: 2011.57 puntos
  • Argentina: 1972.80 puntos
  • Francia: 1958.86 puntos
  • Inglaterra: 1925.59
  • Portugal: 1807.69 (+2 puestos)
  • Brasil: 1806.51 puntos (-1 puesto)
  • Marruecos: 1805.34 puntos (-1 puesto)
  • Bélgica: 1779.17 puntos
  • Países Bajos: 1778.61 puntos
  • México: 1738.48 puntos

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
FIFA Selección Argentina
Notas relacionadas
El emotivo posteo de Messi tras su despedida de la Selección Argentina: la mención a Maradona y los agradecimientos
"Ya está todo hecho": el nuevo posteo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina
Por qué Argentina no puede retirar la camiseta 10 de Messi para homenajearlo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar