Se publicó el nuevo ranking FIFA tras los amistosos: en qué puesto quedó la Selección Argentina

Cuáles fueron los principales cambios entre las mejores selecciones del mundo

La zona alta de la tabla registró movimientos destacados. Portugal escaló dos ubicaciones para colocarse quinto con 1807.69 puntos, desplazamiento que provocó las caídas de Brasil al sexto lugar (1806.51 puntos) y de Marruecos al séptimo escalón (1805.34 puntos). El grupo de los diez mejores lo completan Bélgica en la octava colocación (1779.17 puntos), Países Bajos en el noveno lugar (1778.61 puntos) y México cerrando el Top 10 (1738.48 puntos).

Entre las primeras veinte colocaciones también se produjeron variaciones: Suiza avanzó dos casilleros hasta el 12° puesto, en tanto que Alemania descendió al lugar 13 y Croacia retrocedió hasta la 14ª posición.

El ordenamiento de la tabla es el resultado de un total de 338 partidos internacionales disputados recientemente, correspondientes mayoritariamente a la Liga de las Naciones de la UEFA y de la Concacaf, sumados a los encuentros clasificatorios para la Copa Africana de Naciones 2027. La próxima actualización oficial del ranking FIFA se publicará el 18 de noviembre de 2026, fecha hasta la cual la Argentina permanecerá instalada en el segundo escalón ecuménico.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA