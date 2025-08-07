En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

¿Se terminó? Un medio inglés reveló datos importantes sobre el futuro de Colapinto en la F1

Luego del complicado GP de Hungría y el accidente en las pruebas, un medio inglés habló sobre la situación de Franco Colapinto en Alpine.

Mientras el calendario de la Fórmula 1 entra en receso por el verano europeo, Franco Colapinto optó por seguir trabajando dentro de la estructura de Alpine. A pesar de los rumores por un accidente reciente, un artículo publicado por el sitio especializado Planet F1 trajo tranquilidad: su continuidad para lo que resta de 2025 no está en duda.

Por qué se generaron dudas sobre el futuro de Colapinto

Las especulaciones comenzaron tras el Gran Premio de Hungría, cuando Colapinto participó de una prueba con neumáticos de cara a la próxima temporada y sufrió un accidente con su monoplaza. Ese incidente reavivó las versiones sobre una posible salida del argentino, alimentadas por algunos medios que mencionaron supuestos contactos con otros pilotos como Valtteri Bottas.

Sin embargo, Planet F1 fue categórico en su análisis: “Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine”. La frase, destacada como título principal del artículo, sirvió para apagar los rumores y aclarar el panorama del joven piloto nacido en Pilar.

En la publicación, además, afirmaron que “los rumores sobre un cambio de Bottas carecen de fundamento” y aseguraron que la escudería francesa no planea modificar su dupla para lo que resta de la temporada.

Qué necesita Colapinto para mantenerse en Alpine en 2026

Aunque su asiento está asegurado por lo que queda de 2025, el foco de Colapinto ahora está puesto en mantener ese lugar para la próxima temporada. Según el medio británico, Alpine evaluará el rendimiento del argentino durante esta segunda mitad del año antes de tomar decisiones definitivas de cara al futuro.

"Si Colapinto comienza a recuperarse, tiene buenas posibilidades de ser retenido junto a Gasly para la próxima temporada", explicaron. Esto implica que su continuidad en 2026 dependerá, en buena medida, de lo que pueda mostrar en pista en las próximas carreras.

El piloto de 21 años viene de una primera parte de temporada con altibajos, pero cuenta con el respaldo del equipo y la proyección necesaria como para ganarse un lugar estable dentro de la F1. Su decisión de no tomarse vacaciones durante el receso también responde a ese objetivo: mantenerse competitivo y concentrado.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

El regreso a la acción para Colapinto está previsto para el fin de semana del 29 al 31 de agosto, en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. Allí buscará demostrar su evolución y sumar puntos clave que fortalezcan su posición dentro del equipo.

Después de Zandvoort, el calendario seguirá con las siguientes fechas:

  • Gran Premio de Italia (Monza)

  • Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)

  • Gran Premio de Singapur

  • Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

  • Gran Premio de Qatar

  • Gran Premio de Abu Dhabi, que cerrará la temporada

Serán siete carreras decisivas para el piloto argentino, que ya dio señales claras de su compromiso con el proyecto Alpine y ahora necesita respaldarlo con resultados.

Cómo repercutió la noticia en los fanáticos

La publicación de Planet F1 generó alivio entre los seguidores del piloto en redes sociales, que venían manifestando preocupación por los rumores de una posible salida. El respaldo del medio británico, sumado al trabajo constante de Colapinto durante el receso, encendió nuevamente la ilusión de verlo consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con menos presión externa, el argentino encara la segunda mitad del año con confianza renovada y la mirada puesta en lo más alto: seguir creciendo y asegurar su lugar en la F1 también en 2026.

