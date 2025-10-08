Echaron al director de una federación que jugará el Mundial 2026 por un aberrante hecho vinculado con menores

Qué medidas tomó la Federación Japonesa de Fútbol

La JFA emitió un comunicado en el que expresó su profundo rechazo a los hechos y ofreció disculpas públicas. “La JFA lamenta profundamente la situación y ofrece sus disculpas más sinceras por la preocupación y el trastorno que causó este asunto”, afirmó el organismo.

El secretario general de la Federación, Kazuyuki Yukawa, sostuvo que el fútbol es parte de la sociedad y que casos como este no pueden repetirse: “Debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de reglas y directrices”.

Tras el incidente, Kageyama fue despedido de su cargo y aún no ha regresado a Japón luego de ser liberado en Francia.

Cuál fue el fallo judicial en Francia

El tribunal de Bobigny condenó a Kageyama a 18 meses de prisión en suspenso y a una multa de 5.000 euros (5.580 dólares) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de abuso infantil.

Durante el juicio, el directivo alegó que no sabía que su conducta era ilegal en Francia y aseguró que las imágenes eran generadas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, el tribunal descartó esta defensa y confirmó que se trataba de contenido explícito y prohibido.

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito del fútbol japonés y mundial. La JFA subrayó la importancia de que sus directivos cumplan estrictamente las normas legales y éticas, y la situación sirvió como alerta sobre la necesidad de reforzar controles internos y programas de concientización sobre delitos digitales.

Yukawa recalcó que la Federación tomará medidas para que situaciones como esta no se repitan y que todo el personal esté comprometido con el respeto a las reglas y el bienestar de los menores.

El incidente ocurre en un momento sensible para el fútbol juvenil, dado que el Mundial Sub 20 es uno de los torneos más importantes para los talentos emergentes. La detención de un directivo en estas circunstancias generó preocupación entre los equipos, jugadores y familias involucradas.

Además de la sanción judicial y la pérdida de su cargo, Kageyama quedará asociado públicamente a un escándalo de abuso digital, lo que compromete su reputación profesional y personal de manera irreparable.