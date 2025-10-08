En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Mundial Sub 20
ESCÁNDALO

Echaron al director de una federación que jugará el Mundial 2026 por un aberrante hecho vinculado con menores

La Federación de una de las Selecciones que disputará la próxima Copa del Mundo, despidió a su director luego de que fuera detenido en un vuelo rumbo al Mundial Sub 20. Los aberrantes detalles.

Echaron al director de una federación que jugará el Mundial 2026 por un aberrante hecho vinculado con menores

Masanaga Kageyama, director de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), fue sorprendido viendo pornografía infantil mientras viajaba hacia Chile, sede del Mundial Sub 20. Una azafata lo llamó la atención por su comportamiento, a lo que el hombre de 58 años respondió: “Esto es arte”.

director_japon

Masanaga Kageyama, director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol, en una fotografía tomada el 26 de abril de 2024 en la prefectura de Chiba,. ( Jiji Press/AFP/Archivos)

El personal del vuelo alertó a las autoridades, y Kageyama fue detenido en París, Francia, antes de continuar su viaje. Según los informes judiciales, estaba utilizando una tablet para observar imágenes de explotación sexual de menores, un delito grave en Francia y en la mayoría de los países del mundo.

image

El entrenador se dirigía al Mundial Sub-20 de Chile (EFE)

Qué medidas tomó la Federación Japonesa de Fútbol

La JFA emitió un comunicado en el que expresó su profundo rechazo a los hechos y ofreció disculpas públicas. “La JFA lamenta profundamente la situación y ofrece sus disculpas más sinceras por la preocupación y el trastorno que causó este asunto”, afirmó el organismo.

El secretario general de la Federación, Kazuyuki Yukawa, sostuvo que el fútbol es parte de la sociedad y que casos como este no pueden repetirse: “Debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de reglas y directrices”.

Tras el incidente, Kageyama fue despedido de su cargo y aún no ha regresado a Japón luego de ser liberado en Francia.

Cuál fue el fallo judicial en Francia

El tribunal de Bobigny condenó a Kageyama a 18 meses de prisión en suspenso y a una multa de 5.000 euros (5.580 dólares) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de abuso infantil.

Durante el juicio, el directivo alegó que no sabía que su conducta era ilegal en Francia y aseguró que las imágenes eran generadas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, el tribunal descartó esta defensa y confirmó que se trataba de contenido explícito y prohibido.

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito del fútbol japonés y mundial. La JFA subrayó la importancia de que sus directivos cumplan estrictamente las normas legales y éticas, y la situación sirvió como alerta sobre la necesidad de reforzar controles internos y programas de concientización sobre delitos digitales.

Yukawa recalcó que la Federación tomará medidas para que situaciones como esta no se repitan y que todo el personal esté comprometido con el respeto a las reglas y el bienestar de los menores.

El incidente ocurre en un momento sensible para el fútbol juvenil, dado que el Mundial Sub 20 es uno de los torneos más importantes para los talentos emergentes. La detención de un directivo en estas circunstancias generó preocupación entre los equipos, jugadores y familias involucradas.

Además de la sanción judicial y la pérdida de su cargo, Kageyama quedará asociado públicamente a un escándalo de abuso digital, lo que compromete su reputación profesional y personal de manera irreparable.

