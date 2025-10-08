A24.com

Mónica Farro contó la verdad de su estado de salud y qué diagnóstico le dieron los médicos: "Mis pulmones..."

La vedette Mónica Farro dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y explicó cómo se encuentra de salud ante la información de unos chequeos médicos de urgencia y riesgo de internación.

A24.com | Luciano López
por Luciano López | 8 oct 2025, 13:00
En las últimas horas se conoció una inquietante información sobre la salud de Mónica Farro, por la cual debió hacerse una serie de estudios médicos por una tos persistente hace meses y en base a esos resultos se determinaría si debía ser internada o no.

La información la dio el periodista Fede Flowers a través de su cuenta en X donde precisó: "Mónica Farro está en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolució. Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación".

Lo cierto es que en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Mónica Farro aclaró cómo se encuentra su estado de salud, qué le indicaron los médicos, y descartó correr riesgo de una internación.

"No tengo anemia, estoy bien. Tengo que ir a un neomonólogo y ginecólogo. No estoy internada obviamente", llevó tranquilidad la vedette uruguaya en charla con este medio.

Y profundizó: "Esta vez anemia no es por suerte, que ya tuve dos meses en el año. La debilidad no es por eso sino debe ser causado por la tos y los sangrados excesivos que tengo por eso también tengo que ir a un ginecólogo".

"Así que nada, neumonólogo y ginecólogo. Hay que cuidarse y hacerse los exámenes, nada más", remarcó. Y aseguró que el cuadro de bronquitis que tuvo tiempo atrás la afectó hasta el día de hoy.

"Nunca pude salir de la bronquitis. Se ve que mis pulmones quedaron raros y bueno, ahora así a hacer una investigación más profunda del por qué", finalizó Mónica Farro sobre su estado de salud y los pasos a seguir.

El abrazo de Mónica Farro y Yanina Latorre tras la fuerte pelea en LAM

Mónica Farro y Yanina Latorre aclararon las diferencias al aire en LAM (América TV) después del polémico comentario de la panelista contra la uruguaya por el olor en su cabeza.

"Yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”, fue el comentario de Yanina con gestos con su mano tapádonse la nariz que desató el escándalo.

Al día siguiente, ambas volvieron a encontrarse y aclararon las diferencias al aire: "Que me digan pelo sucio no me importa porque es banal. Burla y humillación, ¿qué son los ademanes que hiciste?", le preguntó la uruguaya.

"Es un mal chiste que hice, soy conchu... que a mí misma me digo esos chistes, pero no es humillarte, me hago cargo de lo que hice. Por la buena onda que tuvimos siempre, no te quise humillar realmente, no fue mi intención, fue un mal chiste. No lo quise hacer, de verdad. Fue un mal chiste, no te quise agredir", reconoció Latorre.

La escena televisiva terminó con Mónica parándose de su silla y acercándose hacia donde estaba su compañera para darle un abrazo y así sanjar por completo la polémica. "A vos te quiero", le dijo Yanina a Mónica.

