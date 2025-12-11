En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Murió
CONMOCIÓN

Profundo dolor en el fútbol argentino: murió el futbolista Cristian Tello

El histórico mediocampista murió este miércoles a los 37 años. Su figura marcó a una generación, mientras su entorno atraviesa un profundo dolor en medio de un contexto personal difícil.

El fútbol del ascenso argentino atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Cristian Tello, exmediocampista e ídolo indiscutido de Argentino de Quilmes, quien falleció este miércoles a los 37 años. Su partida golpeó de lleno a la comunidad quilmeña y al mundo del ascenso, donde su nombre quedó asociado a algunos de los capítulos más significativos del club.

image

Una década de compromiso, regularidad y sentido de pertenencia lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas del Mate. Su influencia dentro y fuera de la cancha trascendió lo deportivo, consolidándose como un referente del vestuario y un símbolo de esfuerzo para varios jóvenes futbolistas.

Quién fue Cristian Tello y por qué marcó una época en Argentino de Quilmes

Tello llegó al Mate en 2007 y construyó una trayectoria de 291 partidos oficiales, con 27 goles, hasta 2017. Su participación fue determinante en la campaña 2012/2013, cuando el equipo consiguió el ascenso de Primera D a Primera C, un momento que aún hoy es recordado como una bisagra en la historia moderna del club.

Su constancia, compromiso y liderazgo natural lo posicionaron rápidamente como uno de los jugadores más respetados por hinchas, dirigentes y compañeros. En Argentino de Quilmes se lo sigue mencionando como un futbolista que representaba exactamente los valores del ascenso: esfuerzo, sacrificio y pertenencia.

Cómo reaccionó Argentino de Quilmes tras conocerse la noticia

A través de sus canales oficiales, el club compartió un mensaje de condolencias dirigido a la familia del exjugador, acompañando el dolor de la comunidad futbolera. Excompañeros y referentes de la institución también dejaron sentidos mensajes, destacando no solo su entrega deportiva, sino su calidad humana.

La noticia generó un fuerte impacto en Quilmes, donde Tello permaneció ligado emocionalmente incluso después de su retiro profesional.

Qué atravesaba Tello en los últimos meses

Otro de los puntos que profundizó la tristeza alrededor de su fallecimiento es el contexto personal que vivía. Hace cuatro meses, Tello y su familia habían sufrido un incendio que destruyó por completo su casa. La situación golpeó duramente su día a día y dejó a la familia en estado de vulnerabilidad.

En este marco, sus allegados señalan que el futbolista estaba haciendo frente a un momento muy difícil, mientras intentaba salir adelante junto a su entorno.

Qué dijeron su esposa y su familia en redes sociales

Entre los mensajes más conmovedores que circularon tras su muerte se encuentran los que publicó su esposa en Facebook, expresando el dolor por la pérdida y la angustia por el inesperado desenlace.

Te voy a amar para siempre, mi amor. ¿Por qué me dejaste?”, escribió en una de sus historias. En otra publicación compartió: “Me dejaste hecha mierda... me dijiste juntos de la mano siempre, somos un equipo, ¿qué pasó amor? ¿Por qué, mi flaco hermoso? Te amo, te amo y te amo. Cuidá de tu bebé Jere”.

En otro mensaje, acompañando una foto familiar, expresó: “No pensaste en tu bebito, en tus demás hijos”.

La familia había dado la bienvenida recientemente a un nuevo integrante, algo que la propia esposa de Tello había compartido también en redes sociales.

El legado que deja en el ascenso

La figura de Cristian Tello quedará asociada para siempre a una de las etapas más simbólicas de Argentino de Quilmes. Su nombre aparece con frecuencia entre los hinchas cuando se recuerda aquel ascenso histórico, pero también cada vez que se valora a un jugador que, con compromiso y humildad, construyó una carrera a puro sacrificio.

Su muerte genera un vacío profundo en el club y en su entorno, pero también deja un legado que será recordado por quienes lo vieron defender la camiseta con una entrega que trascendía los resultados.

