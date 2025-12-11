Profundo dolor en el fútbol argentino: murió el futbolista Cristian Tello

Cómo reaccionó Argentino de Quilmes tras conocerse la noticia

A través de sus canales oficiales, el club compartió un mensaje de condolencias dirigido a la familia del exjugador, acompañando el dolor de la comunidad futbolera. Excompañeros y referentes de la institución también dejaron sentidos mensajes, destacando no solo su entrega deportiva, sino su calidad humana.

La noticia generó un fuerte impacto en Quilmes, donde Tello permaneció ligado emocionalmente incluso después de su retiro profesional.

Qué atravesaba Tello en los últimos meses

Otro de los puntos que profundizó la tristeza alrededor de su fallecimiento es el contexto personal que vivía. Hace cuatro meses, Tello y su familia habían sufrido un incendio que destruyó por completo su casa. La situación golpeó duramente su día a día y dejó a la familia en estado de vulnerabilidad.

En este marco, sus allegados señalan que el futbolista estaba haciendo frente a un momento muy difícil, mientras intentaba salir adelante junto a su entorno.

Qué dijeron su esposa y su familia en redes sociales

Entre los mensajes más conmovedores que circularon tras su muerte se encuentran los que publicó su esposa en Facebook, expresando el dolor por la pérdida y la angustia por el inesperado desenlace.

“Te voy a amar para siempre, mi amor. ¿Por qué me dejaste?”, escribió en una de sus historias. En otra publicación compartió: “Me dejaste hecha mierda... me dijiste juntos de la mano siempre, somos un equipo, ¿qué pasó amor? ¿Por qué, mi flaco hermoso? Te amo, te amo y te amo. Cuidá de tu bebé Jere”.

En otro mensaje, acompañando una foto familiar, expresó: “No pensaste en tu bebito, en tus demás hijos”.

La familia había dado la bienvenida recientemente a un nuevo integrante, algo que la propia esposa de Tello había compartido también en redes sociales.

El legado que deja en el ascenso

La figura de Cristian Tello quedará asociada para siempre a una de las etapas más simbólicas de Argentino de Quilmes. Su nombre aparece con frecuencia entre los hinchas cuando se recuerda aquel ascenso histórico, pero también cada vez que se valora a un jugador que, con compromiso y humildad, construyó una carrera a puro sacrificio.

Su muerte genera un vacío profundo en el club y en su entorno, pero también deja un legado que será recordado por quienes lo vieron defender la camiseta con una entrega que trascendía los resultados.