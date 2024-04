Tata Martino, en llamas: el palazo a la MLS con el que justificó la eliminación de Inter Miami

Martino, en la conferencia de prensa posterior al partido, aseguró: "Sostengo que a esta instancia de la Copa de Campeones accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Hablo de América, Monterrey y Tigres. No pongo a Pachuca porque su estructura está armada en jugadores jóvenes. En tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles y que las ausencias y lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja"

Sobre el partido del miércoles, Martino mencionó que su equipo tuvo un buen desempeño en la cancha de Monterrey hasta el tercer gol, momento en el que considera que la serie se definió a favor de los mexicanos. Reconoció que en el primer tiempo jugaron bien, pero les faltó profundidad y no pudieron hacer daño. Respecto a su falta de saludo a su compatriota Fernando Ortiz, DT de Monterrey, con quien tuvo un altercado en el partido de ida, expresó: "No se dio (el saludarse), tampoco es importante. Los entrenadores somos importantes cuando perdemos y no cuando ganamos".