Un campeón del mundo sorprendió a River: "Me gustaría volver y tener otra etapa en el club"

Además, el zaguero destacó que su deseo de regresar a River: "En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá, suceda".

En cuanto a su futuro profesional, Pezzella reflexionó: "Intento ir pensando en el futuro, porque hasta aquí toda la vida se la he dedicado al fútbol, y no te digo que es lo único que sé hacer… pero la verdad es que no conozco mi vida sin fútbol. Entonces voy explorando posibilidades, voy viendo qué me genera curiosidad. Me encanta el fútbol, me la paso mirando fútbol, y presiento que ese futuro estará ligado al fútbol".

"Pero sinceramente no sé en qué función; quizás, cuando pasen más años de carrera pueda identificar mejore desde qué lugar. Pero yo veo que en mi vida, el fútbol seguirá siendo algo esencial, como técnico, como director deportivo… No lo sé. Y no será solo elegir, sino prepararse para eso. Algo que me motive, especialmente", sentenció el campéon del mundo.