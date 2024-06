¡Una locura! Revelaron a exorbitante suma de dinero que rechazó Messi de Arabia Saudita

A pesar de que un regreso a Barcelona y un traslado a Medio Oriente parecían opciones viables, el argentino optó por el fútbol norteamericano para mantener la competitividad deportiva y, al mismo tiempo, atender el bienestar de su familia.

Uno de los principales dirigentes del club árabe describió la situación: "Nos pusimos en contacto con Messi al final de su contrato en París. Le presentamos una oferta de 1.400 millones de euros, pero el jugador se negó porque su familia quería América. Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia a pesar de convencerles. Sin embargo, no dudó en rechazarla porque la familia es más importante que el dinero".

Messi reveló cuál fue el partido en el que más lo insultaron: "Me putearon de todos los colores"

En la antesala de la Copa América 2024, Lionel Messi reveló cuál fue el partido en el que más insultos recibió en toda su carrera: el encuentro contra Uruguay en la Copa América 2011, disputado en el estadio de Colón. En el stream de Dispuestos a Todo, conducido por su sobrino Matías, el capitán de la Selección Argentina compartió sus sensaciones de aquel momento, cuando tenía apenas 18 años.

“En la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe, me dijeron de todo. A mí y a toda la Selección, fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero, me putearon de todos los colores”, comentó el capitán de la Selección Argentina sobre el partido de cuartos de final que se disputó en el Cementerio de los Elefantes y que significó la eliminación del equipo dirigido en ese entonces por Sergio Batista. Aquella noche, Uruguay ganó por penales y terminó siendo campeón del certamen en el Monumental, derrotando a Paraguay 3-0.