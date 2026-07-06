Mica Viciconte y Daniela Celis se reencontraron tras la polémica: así fue el tenso cara a cara

La respuesta de Daniela no tardó en llegar. "Pero si estoy acá", lanzó, dándole pie a un divertido ida y vuelta. Mica siguió el juego: "Se escucha la voz de ella, me da un poco de nostalgia, pero no está", dijo mientras Celis aparecía finalmente en escena con un llamativo traje negro muy similar al que llevaba puesto su compañera.

Más allá de las bromas, ambas aprovecharon el momento para despejar cualquier duda sobre el vínculo que mantienen. Mica fue clara al definir la relación: "No somos amigas. Somos buenas compañeras, nos llevamos bien".

Por su parte, Daniela destacó el lado positivo que dejó toda la discusión pública. "Está bueno concientizar, que de cada una su punto de vista y es válido, está bueno lo que se generó", sostuvo.

Además, volvió a remarcar que su descargo nunca estuvo dirigido contra Viciconte, sino contra quienes utilizaron la situación para opinar sobre su cuerpo. "Decían cosas que eran totalmente mentira", insistió.

Aunque el reencuentro estuvo atravesado por sonrisas, chicanas y gestos de cordialidad, el clima dejó entrever que las secuelas del episodio todavía no desaparecieron por completo. El apretón de manos y las miradas entre ambas reflejaron que, si bien el conflicto quedó aclarado públicamente, la tensión aún se hacía sentir.

Qué dijo Daniela Celis tras el fuerte cruce con Mica Viciconte

"Este tema me da mucha vergüenza hablarlo", comenzó Daniela Celis en el descargo que compartió tras el escándalo. La polémica había surgido días atrás, cuando Mica Viciconte cuestionó en vivo, durante La Jugada (Telefe Streams), el look de su compañera: una remera blanca ajustada, sin corpiño, que dejaba ver sus pezones. El comentario se viralizó de inmediato y Juli Poggio salió a respaldarla en redes sociales.

Con el debate instalado, Pestañela decidió expresarse con una carta que leyó en el streaming del canal de Martínez. "Leí, escuché, vi muchas personas hablando de mis tetas. Para ser más concreta, de mis pezones", arrancó, dejando claro que el tema le resultaba incómodo pero que necesitaba dar su versión.

De inmediato pasó a defender su elección personal: nunca buscó provocar ni incomodar a nadie con su forma de vestirse, aunque -aclaró- "estemos en el 2026 y yo levanto la bandera para que cada uno se vista como quiera". Recordó además que lleva cuatro años trabajando en streaming y jamás existió un código de vestimenta ni un compañero que se sintiera molesto con ella.

El momento más fuerte llegó cuando explicó por qué sus pezones son "más llamativos que otros": la lactancia simultánea de sus mellizos los oscureció. Allí lanzó la frase que más repercusión tuvo: le parece triste que se opine sobre la forma o el color de un pezón, porque nadie conoce la historia detrás de cada cuerpo. Y bajó el tono con humor: "Con lo caras que me salieron, ¿cómo no las voy a mostrar?".

También detalló por qué dejó de usar corpiño hace años: le genera molestias, sarpullido, le raspa la espalda y no soporta las tiritas. Una decisión de comodidad, aseguró, que ya tomaba incluso antes de operarse.

Respecto a los códigos de vestimenta fue clara: cuando existen, los cumple. Así lo hace cada vez que participa en televisión, en eventos o reuniones, donde trabaja junto a su equipo de estilismo para respetar lo adecuado.

El cierre fue contundente y casi en tono de manifiesto: "A mi trabajo lo cuido y lo respeto. A mi forma de vivir y mi libertad también. Siempre le voy a ser fiel". Y dejó un mensaje para todos: "No se dejen de poner algo por lo que digan los demás".