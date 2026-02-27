Analía Franchín golpeó a Georgina Barbarossa al aire y reaccionó con todo: "Me lastimaste, estúpida"

Franchín, consciente de lo ocurrido, se acercó de inmediato a Georgina para disculparse: “Perdón, perdón”, le dijo mientras la abrazaba y la llenaba de besos. La conductora, más seria, aceptó la disculpa con un escueto: “Te perdono”. Pía cerró la escena con una frase que reflejó el clima: “Esto se fue de las manos”.

El momento, que podría haber quedado como un incidente incómodo, terminó transformándose en un sketch improvisado. Con humor, Georgina miró a cámara y remató: “Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas”.

Cuál es el arriesgado plan de Moria Casán para aniquilar a Georgina Barbarossa

En medio de las especulaciones sobre el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe y el armado final de su panel para este año, en Intrusos (América TV) dieron a conocer una estrategia que involucra a Moria Casán, quien aparece en escena con la intención de complicar a su rival directa.

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre la permanencia de Nancy Pazos en Telefe, la que habría actuado con rapidez fue la One, que buscó tener a la periodista como figura central en una entrevista para su propio programa, justo cuando se discute su continuidad en A la Barbarossa.

“No hay buenas noticias por ahora siendo miércoles es para Nancy Pazos y su esperado regreso al programa de Georgina Barbarossa”, lanzó Adrián Pallares al presentar las imágenes de la comunicadora encadenada y amordazada frente al Congreso, en una protesta contra la reforma laboral.

El conductor amplió la situación: "Nancy aún no sabe cuál es su futuro laboral en la televisión", aclaró, señalando que la panelista todavía no firmó el contrato que definiría su vínculo con el canal.

En ese punto, Marcela Tauro aportó un dato económico que complica la negociación: “Me dijeron que pidió mucha plata y ahora tendrían que volver a negociar eso”.

Pallares agregó que, aunque su continuidad en el programa matutino no está garantizada, Pazos cuenta con el respaldo de Georgina, que insiste en tenerla en su equipo: "Georgina la llama todos los días, la quiere en su equipo. El lunes se produce un evento importante porque vuelve Analía Franchín, su última panelista del grupo oficial".

Ya en el cierre, el conductor reveló que Moria Casán, al frente de La mañana con Moria en El Trece, se comunicó directamente con Pazos para ofrecerle una entrevista "de mujer a mujer" tras sus vacaciones, lo que se perfila como una competencia televisiva directa contra Georgina Barbarossa.

Frente a esta jugada de la One, Nancy Pazos habría contestado que aún se siente parte de Telefe y vinculada al canal. "Si no arregla su situación, en 3, 2, 1 podría estar sentada en el programa de Moria", advirtió Pallares, dejando en claro el panorama incierto que se abre para 2026 y la tensión que se avecina entre Georgina Barbarossa y Moria Casán.