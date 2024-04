Sin embargo, Guardiola respondió con una sorpresa: "He dicho que podría, pero ya te aseguro que no voy a entrenar hasta la 80 años". Luego, añadió en tono jocoso: "No sufras, vendré gratis. El problema es que seré yo el presidente y seré yo el que te fiche como directora deportiva, ese es el cambio que haremos. A ver quién hace la oferta a quién...".

Aunque Guardiola ha afirmado en repetidas ocasiones que su etapa como entrenador del Barcelona ha concluido, con declaraciones contundentes como "Hay cosas en la vida que solo suceden una vez", su reciente comentario deja abierta la posibilidad de una participación en el club en una capacidad diferente en el futuro. Guardiola dirigió al Barcelona entre 2008 y 2012, logrando destacados éxitos, incluyendo dos títulos de la Liga de Campeones.