Aguinaldo 2022: ¿en qué casos el Sueldo Anual Complementario estará alcanzado por el Impuesto a las Ganancias?

Impuesto a las Ganancias: ¿quiénes tributan?

La modificación de la Ley 27.617 de Ganancias para las Sociedades entró en vigencia a fines de abril del año pasado. Específicamente, en el artículo 26 inciso z) se exime el Sueldo Anual Complementario, con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma equivalente a pesos $225.937.

César Litvin, tributarista y CEO de LISICKI, LITVIN Y ASOC., explicó que "el aguinaldo está exento si el promedio de remuneración neta mensual no supera los 225.937 (o a futuro 265.000). Si lo supera, tiene que liquidar la retención como siempre y todo el aguinaldo puede quedar sujeto al impuesto".

Argentina-impuesto-ganancias-empresas-2021.jpg

Sebastián Domínguez, tributarista y socio de SDC Asesores Tributarios. graficó: "Si una persona cobra $100.000 de SAC porque su remuneración base del SAC es $200.000, tiene el SAC exento. Pero si una persona cobra $200.000 de SAC porque su remuneración base del SAC es $400.000, el SAC esta gravado".

Ivan Sasovsky, tributarista y fundador de Expansión Holding, agregó que el aguinaldo "alcanza sólo a lo que está en relación de dependencia. Todo lo que va por afuera, ya sea monotributo o régimen general, se tributa aparte"

Impuesto a las Ganancias: ¿cuánto se tributa?

Respecto al monto que se le descuenta, Domínguez indicó a A24.com que el valor final "varía según cada trabajador, de las características de lo que cobre y las deducciones que tenga".

Por su parte, Litvin detalló que las alícuotas progresivas del Impuesto a las Ganancias empiezan en el 5% y terminan en el 35%. "Sin embargo, los contribuyentes que comienzan a tributar no lo hacen en un 5% sino en los escalones más altos. Empiezan a pagar cerca de un 28% porque lo que se modifica es el mínimo no imponible y no todos los componentes", puntualizó.

creditos-prestamos-dinero-calculadora-cuentas.jpg

Por este motivo, es que consideró que la media no soluciona el problema de la inflación en los asalariados, sino que funciona como un "analgésico": "En la medida que haya paritarias y recomposiciones salariales, vamos a estar en el mismo escenario. Los precios de subsistencia del trabajador suben por ascensor, los salarios por escalera y el mínimo no imponible queda en planta baja".

¿Qué es la deducción especial y cómo impacta en Ganancias?

"Dentro de lo que es el impuesto para personas humanas, lo que se llama deducciones personales es una aberración de lo que se llama género/especie. Estas deducciones personales están integradas, a su vez, por varias deducciones: el mínimo no imponible, la deducción especial, las deducciones por cónyuge o familia a cargo", explicó César Litvin.

Y continuó: "Lo que pasa es que muy frecuentemente cuando dicen sube el mínimo no imponible sólo sube un componente que es la deducción especial".

Esta último concepto fue creado para diferenciar las ganancias que tienen las personas de cuarta categoría que son los que trabajan en relación de dependencia y los profesionales, de aquellos que tengan ganancia empresaria o de inversión que no tienen derecho a la deducción especial.

billetes-pesos argentinos-dinero-plata.jpg Las alícuotas del Impuesto a las Ganancias empiezan en el 5% y terminan en el 35%.

"Se les da esta herramienta para que puedan tener una deducción de gastos mayor, dado que la producción de ese servicio no tiene gastos vinculados con la explotación. Entonces, se crea esta ficción legal que es más alto para los empleados que para los profesionales o autónomos de cuarta categoría", puntualizó Ivan Sasovsky. Y reforzó: "Son inherentes al tipo de renta y a estar o no en relación de dependencia".

Impuesto a las Ganancias: ¿qué implica la suba del mínimo no imponible?

En medio de la escalada inflacionaria y tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor de abril, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que subirá el piso del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, el mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación.

Previamente, el presidente de Diputados, Sergio Massa, le había pedido elevar a $265.000 el piso de remuneración bruta para quienes abonen el gravamen.

Pago aguinaldo - pesos - dinero 03.png

Ahora bien, ¿qué significa para el bolsillo de los argentinos que suba el mínimo no imponible". El tributarista de Lisicki, Litvin y Asociados dijo: "Seguramente en el decreto saldrá que para los empleados la deducción especial es el monto tal que haga que la ganancia neta sea igual a cero, si el sueldo bruto promedio mensual es inferior a $265.000 o el nuevo valor que fijen. A los empleados que están por encima de ese piso seguramente no se les modificarán los valores de las deducciones personales".

"Si lo aumentan antes del 30 de junio, aquellos que ganen en promedio de los primeros 6 meses no mas que ese monto -que están diciendo que puede ser 265, 300 mil pesos-, los que estén en el promedio por debajo de este monto tienen exento el aguinaldo. Es todo o nada, el que se pasa de ese monto no se le descuenta nada", graficó en diálogo con A24.com.