Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef.

¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity?
MasterChef Celebrity 2026, conducido por Wanda Nara y con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado, confirmó su lista final de 24 participantes: Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trapani, Luciana Geuna, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort, Pachu Peña, Campi, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Diego Ramos, Nazareno Casero, Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Mike Amigorena y Pablo Giralt.