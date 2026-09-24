Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef.

Pachu contó, en realidad, los compromisos laborales que tiene en agenda y mencionó que "ahora se iba a España". Rápido de reflejos, Fede Flowers le preguntó si el viaje era en octubre, lo que hizo que el humorista se percatara de su error: "Sí, nos vamos de gira a España ahora, en octubre... con eso estoy diciendo muchas cosas", admitió entre risas, exponiendo así que tiene tiempo libre porque sus grabaciones en el ciclo ya finalizaron.