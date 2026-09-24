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Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef

El humorista dio una nota en LAM en la que, sin querer, dejó al descubierto un secreto que la producción del reality guardaba bajo siete llaves.

24 sept 2026, 13:14
Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef.

Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef.

Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef.

Tremenda metida de pata de Pachu Peña que le generó problemas con la producción de Masterchef.

Apenas unos días antes del debut de MasterChef Celebrity, Pachu Peña dio una nota en LAM (América TV) en la que, sin querer, dejó al descubierto uno de los secretos que la producción venía cuidando celosamente: el nombre del primer eliminado de la competencia.

Pachu contó, en realidad, los compromisos laborales que tiene en agenda y mencionó que "ahora se iba a España". Rápido de reflejos, Fede Flowers le preguntó si el viaje era en octubre, lo que hizo que el humorista se percatara de su error: "Sí, nos vamos de gira a España ahora, en octubre... con eso estoy diciendo muchas cosas", admitió entre risas, exponiendo así que tiene tiempo libre porque sus grabaciones en el ciclo ya finalizaron.

Lejos de intentar cerrar el tema, Pachu intentó enmendar su error dejando abierta la posibilidad de que vuelva al programa luego del viaje, aunque la duda ya había quedado instalada. Sin querer queriendo, el humorista dio a entender que su paso por las cocinas de MasterChef fue más breve de lo esperado. ¿O habrá sido una estrategia para generar expectativa entre el público?

¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity 2026, conducido por Wanda Nara y con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado, confirmó su lista final de 24 participantes: Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trapani, Luciana Geuna, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort, Pachu Peña, Campi, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Diego Ramos, Nazareno Casero, Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Mike Amigorena y Pablo Giralt.

     

 

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