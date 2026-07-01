Conmoción por lo que reveló una amiga de Ernestina Pais tras su muerte: "Pensé que fue..."

"Para el cumpleaños le estaban preparando una sorpresa y nos pidieron a los amigos que escribamos algo que quisiéramos y recopiláramos fotos. No sé si a Ernestina se lo llegaron a dar, por eso tenía escrito un mensaje personal en privado para ella", reveló Plager, al recordar un emotivo gesto que habían organizado para celebrar un nuevo cumpleaños de su amiga.

Más adelante, la conductora también se refirió al accidente que terminó con la vida de Pais y admitió la fuerte impresión que le generó conocer los primeros detalles del hecho.

"Ernestina conocía a la perfección la zona, al principio cuando me enteré pensé que había sido una decisión extrema de Ernestina pero no quiero decir que fuera la realidad", expresó con absoluta sinceridad, dejando en claro que se trató de una primera reacción atravesada por la conmoción y el dolor.

En ese mismo contexto, Débora Plager recordó las dificultades personales que la conductora había compartido públicamente durante los últimos años.

"Ella contó que tenía una enorme depresión y que las adicciones y el alcohol eran para escapar de eso", sostuvo, haciendo referencia a los testimonios que la propia Ernestina había dado sobre las luchas que enfrentó a lo largo de su vida.

Por último, la periodista eligió despedir a su amiga con palabras cargadas de afecto y destacó la huella que dejó tanto en el plano profesional como en el humano.

"Ernestina por donde pasó dejó amor, dejó amigos, nunca fue una mina conflictiva en lo que son los equipos de trabajo. Siempre unió", sentenció Plager, al recordar a una mujer muy querida por quienes compartieron proyectos con ella y cuya partida dejó un vacío imposible de disimular.

Cómo fue el doloroso momento en que Federica Pais habló de Ernestina y se quebró en vivo

Federica Pais regresó este martes a la conducción de 1111 (Ar/12), atravesada por el profundo dolor que dejó la muerte de su hermana Ernestina. La vuelta al aire estuvo signada por la emoción y un sentido homenaje desde el primer minuto del programa.

“¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos, necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado...”, expresó apenas comenzó la emisión, con la voz completamente quebrada por la emoción.

Durante su intervención, la conductora hizo especial hincapié en el acompañamiento recibido en estos días difíciles. También valoró el respeto tanto de colegas como del público que se acercó con mensajes de afecto. “El respeto también de tanta gente que no sabíamos que quería tanto a Ernestina y que nos quería tanto. Agradecer, decirle que la amo, más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”, manifestó con visible conmoción.

Más adelante, Federica abrió su costado más íntimo al reflexionar sobre la partida de su hermana. “Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, sostuvo, dejando entrever la mezcla de dolor y búsqueda de consuelo en medio de la pérdida.

Con lágrimas en los ojos, explicó además los motivos que la llevaron a volver al trabajo tan rápidamente. “Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Este trabajo tiene algo que de mágico y de jodido...”, dijo, en referencia a la dualidad que implica salir al aire en un momento tan delicado: la distracción que ofrece la rutina y, al mismo tiempo, la exposición emocional inevitable.

El cierre del programa estuvo atravesado por el agradecimiento y la necesidad de continuar pese al dolor. “Reitero el agradecimiento por el respeto, por el amor y por toda la gente que se acercó a darnos todo el afecto. Muchas gracias por todo. Empecemos el programa”, concluyó, dando inicio formal a la emisión en un clima de profunda sensibilidad.