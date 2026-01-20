Salió a la luz la impactante cifra millonaria que gastarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para casarse
Martín Salwe reveló en Lape Club Social Informativo cuánto saldría la lujosísima fiesta de casamiento que ya estarían organizando Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para este 2026. Todos los detalles.
20 ene 2026, 14:39
Salió a la luz la impactante cifra millonaria que gastarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para casarse
Aunque de cara al público Tini Stoessel y Rodrigo De Paulcontinúan apostando al bajo perfil y al silencio absoluto, puertas adentro la historia parece avanzar a paso firme hacia el altar… y con un presupuesto que no pasará para nada inadvertido. En las últimas horas, el tema volvió a instalarse con fuerza luego de que Martín Salwe sorprendiera al revelar en Lape Club Social Informativo (América TV) las cifras estimadas de la boda que la cantante y el campeón del mundo estarían planeando para fines de este 2026.
De acuerdo a la información que circula en el entorno más cercano de la pareja, el evento tendría lugar entre el 20 y el 28 de diciembre de 2026. La elección no sería casual: se trataría de una ventana clave en el calendario futbolístico, aprovechando el parate de fin de año, lo que permitiría que De Paul pueda decir presente sin comprometer su agenda profesional. En cuanto al escenario elegido, todas las versiones apuntan a Dock Haras, el exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, conocido por albergar celebraciones de figuras de altísimo perfil, tales como las bodas de Ricky Montaner y Stefy Roitman, o Cande Tinelli y Coti Sorokin, aunque estos últimos ya se divorciaron.
Sin embargo, el dato que generó mayor impacto fue el monto total que se estaría manejando. Según el cálculo expuesto por Salwe al aire, el presupuesto global de la boda oscilaría entre los 800 mil dólares y 1.200.000 de dólares. “Entre shows, catering, despliegue técnico, alquiler y cubiertos, estamos hablando de una cifra enorme. Para ellos es un chiste, hay cero canje”, explicó el periodista, dejando en claro que se trataría de un evento sin restricciones económicas.
Embed
El detalle de los gastos confirma la magnitud de la celebración. Solo el alquiler del lugar por dos jornadas completas —incluyendo armado, desarme y seguridad— tendría un costo cercano a los 50 mil dólares. Pero uno de los rubros más fuertes estaría puesto en el entretenimiento: según la información revelada, entre artistas invitados y DJs se destinarían alrededor de 200 mil dólares, con la promesa de shows en vivo y una puesta en escena de nivel internacional.
Asimismo, el catering no se quedaría atrás. Para una lista estimada de unos 500 invitados, el presupuesto rondaría los 150 mil dólares, lo que refuerza la idea de una boda multitudinaria y repleta de figuras. De hecho, Pilar Smith ya había deslizado que entre los posibles asistentes podrían decir presente Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi y varios integrantes de la Selección argentina, además de Ricky Martin.
Por supuesto, el look de la novia sería otro de los grandes protagonistas. Según trascendió, Tini invertiría cerca de 50 mil dólares únicamente en su vestuario, que incluiría al menos tres cambios a lo largo de la noche, fiel a la impronta fashionista que la artista viene consolidando desde hace tiempo.
Si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente el casamiento, las versiones, los detalles y las cifras que circulan alimentan las especulaciones. Y todo indica que, de concretarse, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no solo dará que hablar, sino que se convertirá en una de las celebraciones más impactantes y costosas del mundo del espectáculo argentino. Por ahora, reina el hermetismo, pero los números ya hicieron ruido.
Cuál fue el gesto de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel que se volvió viral e hizo estallar las redes
A pocos días de haber comenzado el año, Rodrigo De Paul volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha ni por alguna declaración deportiva. El volante de la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores al mostrar parte de su intimidad durante sus vacaciones en el Caribe, donde disfrutó de unos días de descanso junto a Tini Stoessel. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron todo tipo de comentarios, especialmente por un detalle que no pasó desapercibido.
Entre playas paradisíacas, abrazos cómplices y sonrisas compartidas, hubo un gesto que captó de inmediato la atención del público. En una de las postales, se pudo ver que De Paul decidió llevar a otro nivel un juego romántico con la cantante: los pequeños corazones que ella le había dibujado de manera informal en uno de los costados de su cuerpo terminaron convertidos en un tatuaje permanente. Lo que empezó como una broma cariñosa entre la pareja se transformó en una marca imborrable cargada de significado emocional.
Mientras se prepara para encarar un 2026 que promete ser intenso y repleto de desafíos, el futbolista y la cantante ya le habrían hecho saber a su entorno íntimo que para fines de este año pasarán por el registro civil. Claro que por delante lo espera al futbolista un calendario exigente, con compromisos de alto nivel tanto en su nueva etapa en el Inter Miami como con la Selección Argentina, que tendrá como gran objetivo el Mundial de mitad de año. En ese contexto, este paréntesis de descanso aparece como una instancia fundamental para desconectarse de la rutina, relajar la mente y recargar energías.
Lejos de los entrenamientos, las concentraciones y la presión constante del alto rendimiento, De Paul se mostró relajado y disfrutando del presente. Las imágenes junto a Tini reflejan una relación consolidada, atravesada por gestos de ternura, miradas cómplices y momentos íntimos que sus seguidores celebraron en redes sociales. La pareja se mostró unida, cómoda y sin esconder su felicidad.
El tatuaje, discreto pero cargado de simbolismo, funcionó como una verdadera declaración de amor que rápidamente cosechó miles de reacciones, comentarios y likes. Una señal clara de que, aun cuando se aproxima un año deportivo clave y lleno de responsabilidades, el corazón también tiene su espacio y juega su propio partido fuera de la cancha.