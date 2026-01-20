Salió a la luz la impactante cifra millonaria que gastarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para casarse

Asimismo, el catering no se quedaría atrás. Para una lista estimada de unos 500 invitados, el presupuesto rondaría los 150 mil dólares, lo que refuerza la idea de una boda multitudinaria y repleta de figuras. De hecho, Pilar Smith ya había deslizado que entre los posibles asistentes podrían decir presente Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi y varios integrantes de la Selección argentina, además de Ricky Martin.

Por supuesto, el look de la novia sería otro de los grandes protagonistas. Según trascendió, Tini invertiría cerca de 50 mil dólares únicamente en su vestuario, que incluiría al menos tres cambios a lo largo de la noche, fiel a la impronta fashionista que la artista viene consolidando desde hace tiempo.

Si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente el casamiento, las versiones, los detalles y las cifras que circulan alimentan las especulaciones. Y todo indica que, de concretarse, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no solo dará que hablar, sino que se convertirá en una de las celebraciones más impactantes y costosas del mundo del espectáculo argentino. Por ahora, reina el hermetismo, pero los números ya hicieron ruido.

Cuál fue el gesto de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel que se volvió viral e hizo estallar las redes

A pocos días de haber comenzado el año, Rodrigo De Paul volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha ni por alguna declaración deportiva. El volante de la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores al mostrar parte de su intimidad durante sus vacaciones en el Caribe, donde disfrutó de unos días de descanso junto a Tini Stoessel. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron todo tipo de comentarios, especialmente por un detalle que no pasó desapercibido.

Entre playas paradisíacas, abrazos cómplices y sonrisas compartidas, hubo un gesto que captó de inmediato la atención del público. En una de las postales, se pudo ver que De Paul decidió llevar a otro nivel un juego romántico con la cantante: los pequeños corazones que ella le había dibujado de manera informal en uno de los costados de su cuerpo terminaron convertidos en un tatuaje permanente. Lo que empezó como una broma cariñosa entre la pareja se transformó en una marca imborrable cargada de significado emocional.

tatuajes de corazones de Rodrigo de Paul

Mientras se prepara para encarar un 2026 que promete ser intenso y repleto de desafíos, el futbolista y la cantante ya le habrían hecho saber a su entorno íntimo que para fines de este año pasarán por el registro civil. Claro que por delante lo espera al futbolista un calendario exigente, con compromisos de alto nivel tanto en su nueva etapa en el Inter Miami como con la Selección Argentina, que tendrá como gran objetivo el Mundial de mitad de año. En ese contexto, este paréntesis de descanso aparece como una instancia fundamental para desconectarse de la rutina, relajar la mente y recargar energías.

Lejos de los entrenamientos, las concentraciones y la presión constante del alto rendimiento, De Paul se mostró relajado y disfrutando del presente. Las imágenes junto a Tini reflejan una relación consolidada, atravesada por gestos de ternura, miradas cómplices y momentos íntimos que sus seguidores celebraron en redes sociales. La pareja se mostró unida, cómoda y sin esconder su felicidad.

El tatuaje, discreto pero cargado de simbolismo, funcionó como una verdadera declaración de amor que rápidamente cosechó miles de reacciones, comentarios y likes. Una señal clara de que, aun cuando se aproxima un año deportivo clave y lleno de responsabilidades, el corazón también tiene su espacio y juega su propio partido fuera de la cancha.