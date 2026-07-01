La tajante advertencia de Fernando Burlando a Nico Occhiato por el juicio de Flor Peña a Luzu: "Dejan..."

El letrado contó que Flor Peña aún sigue afectada por lo sucedido: "Está angustiada y atravesada por el dolor, esto es algo que lo podes constatar si la llamas, está muy afectada", indicó.

Sobre algunas fuertes críticas que recibió la actriz como el caso de Mario Pergolini, Burlando remarcó que ella no piensa en llevar el tema al ámbito legal: "Es una hincha de la libertad de prensa así que no creo que accione contra los que la critican en alguna opinión. Hoy el conflicto es con Luzu, ella conoce de estas cirscunstancias de la gente que opina mejor que nadie", cerró.

La reflexión de Mario Pergolini sobre el escándalo de Florencia Peña y Nico Occhiato en Luzu

Mario Pergolini siguió de cerca la polémica que envolvió a Florencia Peña y Luzu, repasó las repercusiones del caso en su programa Otro Día Perdido (El Trece) y terminó compartiendo su particular mirada sobre el presente de los medios.

El conductor recordó una experiencia personal vinculada justamente a una noticia falsa cuando daba sus primeros pasos en los medios y lanzó una información incorrecta para comprobar qué ocurría. “Yo era chico, tendría 23, 24 años y dije: murió Phil Collins. No había muerto y yo sabía que no había muerto”, relató.

Más adelante explicó que aquel episodio ocurrió durante su etapa en Rock & Pop y reveló cómo la situación se fue multiplicando rápidamente en otros medios.

“A las dos horas, otra radio empieza a hacer un programa especial, contando cómo había muerto Phil Collins. Me empiezo a desesperar un poco, estaba creciendo y otro se estaba sumando a algo que no era cierto”, recordó.

El conductor también aseguró que la falsa información terminó generando consecuencias inesperadas. “Hasta tuve un problema más grande, porque una gran compañía compra muchos discos pensado que iba a vender muchos discos en honor a Phil Collins, porque un medio había dicho que había muerto".

"Durante mucho tiempo se ha dicho, equivocadamente, qué gente ha muerto, en el día de ayer estuvimos juzgando, no juzgando, siendo más duros, menos duros, no sé si se lo merecen, no es lo que quiero contar de todo esto…”, expresó.