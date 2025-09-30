Martín Fierro de Televisión 2025: el desgarrador llanto de Elba Marcovecchio en el homenaje a Jorge Lanata

Jorge Lanata fue homenajeado en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 con un video con distintos momentos televisivos de su extensa y exitosa carrera generando un clima de total emoción en el salón del Hotel Hilton.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Elba Marcovecchio por un lado y las hijas de Jorge Lanata por el otro, Bárbara y Lola, se emocionaron al ver un homenaje al destacado periodista en los Premios Martín Fierro.
Jorge Lanata fue homenajeado en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 con un video con distintos momentos televisivos de su extensa y exitosa carrera generando un clima de total emoción en el salón del Hotel Hilton.
Elba Marcovecchio por un lado y las hijas de Jorge Lanata por el otro, Bárbara y Lola, se emocionaron al ver un homenaje al destacado periodista y conductor, quien falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años.
La abogada y viuda de Jorge Lanata, con quien se casó en 2022, estuvo contenida de cerca por su hija Allegra. Por su parte, en otra mesa a varios metros de distancia, se encontraban Bárbara y Lola, hijas del destacado periodista, que aplaudieron también muy emocionadas al ver el video con las imágenes de su padre.
El periodista de APTRA, Daniel Ambrosino, había anticipado que existía un homenaje a Lanata pero que no se entregaría ninguna estatuilla o recordatorio físico para evitar que las hijas de Lanata y la ex esposa se crucen debido a las conocidas diferencias que mantienen.
"Habrá un tape con el repaso de su trayectoria pero no se entregará placa ni estatuilla. Ni Elba (Marcovecchio) ni las chicas (Lola y Bárbara) deberán subir al escenario", explicó el comunicador.
Minutos antes, hubo otro emotivo momento donde se recordó a figuras que partieron en el último tiempo donde aparecieron fotos de: María Socas, Luis Buero, Leo Dan, Nilda Sindaco, Atilio Veronelli, Alfred Oliveri, Rosina Papas, León Balter, Julio Frade, Daniel La Tota Santillán, Roberto Giordano, Clara Vaccaro, Rubén Tachi Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Alejandra Darín, Roberto Quirno, Norma Sebré, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rino Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Jorge Lanata, Ramiro Rodríguez Pardo, Alfredo Zemma, María Maristany, José Luis Arévalo, Pía Uribelarrea, Alberto Martín, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Toti Ciliberto, Lía Crucet, Ángel Mahler, Locomotora Oliveras, Sergio Lerer, René Bertrand, Vicente Luis Ciano, José Palomino Cortéz, Damián Martino, Andrea Yasky Arahati, Hugo Rubén Armoa, Daniel Fanego, Néstor Villa, Cristina Murca, Tico Rodríguez Paz, Gladys Mancini, Jorge Maestro, Mario Mactas, Papa Francisco y Antonio Gasalla.
La muerte de Jorge Lanata ocurrió el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años y dejó un profundo vacío en el periodismo argentino. Tras su fallecimiento, se desató una fuerte disputa familiar entre su viuda, Elba Marcovecchio, y sus hijas Bárbara y Lola.
El conflicto comenzó durante la internación de Lanata, involucrando decisiones médicas y la administración de sus bienes, y escaló hasta llegar a denuncias judiciales donde las hijas acusaron a Marcovecchio de hurto y malversación de dinero.
A pesar de las tensiones y la escasa comunicación directa entre ellas, tanto la viuda como las hijas estuvieron presentes en los últimos momentos del periodista.
Después de su muerte, la pelea se centró en la administración de la herencia y la deuda de un préstamo millonario, incluyendo la propiedad de un departamento.