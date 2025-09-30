Martín Fierro de Televisión 2025: el desgarrador llanto de Elba Marcovecchio en el homenaje a Jorge Lanata

"Habrá un tape con el repaso de su trayectoria pero no se entregará placa ni estatuilla. Ni Elba (Marcovecchio) ni las chicas (Lola y Bárbara) deberán subir al escenario", explicó el comunicador.

Minutos antes, hubo otro emotivo momento donde se recordó a figuras que partieron en el último tiempo donde aparecieron fotos de: María Socas, Luis Buero, Leo Dan, Nilda Sindaco, Atilio Veronelli, Alfred Oliveri, Rosina Papas, León Balter, Julio Frade, Daniel La Tota Santillán, Roberto Giordano, Clara Vaccaro, Rubén Tachi Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Alejandra Darín, Roberto Quirno, Norma Sebré, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rino Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Jorge Lanata, Ramiro Rodríguez Pardo, Alfredo Zemma, María Maristany, José Luis Arévalo, Pía Uribelarrea, Alberto Martín, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Toti Ciliberto, Lía Crucet, Ángel Mahler, Locomotora Oliveras, Sergio Lerer, René Bertrand, Vicente Luis Ciano, José Palomino Cortéz, Damián Martino, Andrea Yasky Arahati, Hugo Rubén Armoa, Daniel Fanego, Néstor Villa, Cristina Murca, Tico Rodríguez Paz, Gladys Mancini, Jorge Maestro, Mario Mactas, Papa Francisco y Antonio Gasalla.

Embed

Cuándo murió Jorge Lanata y qué interna se desató entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista

La muerte de Jorge Lanata ocurrió el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años y dejó un profundo vacío en el periodismo argentino. Tras su fallecimiento, se desató una fuerte disputa familiar entre su viuda, Elba Marcovecchio, y sus hijas Bárbara y Lola.

El conflicto comenzó durante la internación de Lanata, involucrando decisiones médicas y la administración de sus bienes, y escaló hasta llegar a denuncias judiciales donde las hijas acusaron a Marcovecchio de hurto y malversación de dinero.

A pesar de las tensiones y la escasa comunicación directa entre ellas, tanto la viuda como las hijas estuvieron presentes en los últimos momentos del periodista.

Después de su muerte, la pelea se centró en la administración de la herencia y la deuda de un préstamo millonario, incluyendo la propiedad de un departamento.