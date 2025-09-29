A24.com

Hermoso recuerdo

El sentido homenaje a figuras que conmovió a todos en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025

En la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Televisión, un emotivo recuerdo a figuras de nuestro país que ya no están físicamente conmovió a todos y llenó de lágrimas el Hotel Hilton. El video en la nota.

29 sept 2025, 23:22
Como en cada edición, los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 tuvieron su instante más emotivo cuando se realizó el tradicional homenaje a las figuras que ya no están físicamente, pero que dejaron una huella imborrable en el medio de la Argentina.

El reconocimiento emocionó a los presentes en la sala y también a los televidentes, quienes acompañaron con aplausos y lágrimas este sentido tributo que año tras año se convierte en uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

Después de la presentación del conductor, Santiago del Moro, una orquesta acompañó con música el video proyectado en la sala del Hilton, que llevaba por título: “Queridos amigos, nunca los olvidaremos”.

En el mismo aparecieron: María Socas, Luis Buero, Leo Dan, Nilda Sindaco, Atilio Veronelli, Alfred Oliveri, Rosina Papas, León Balter, Julio Frade, Daniel La Tota Santillán, Roberto Giordano, Clara Vaccaro, Rubén Tachi Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Alejandra Darín, Roberto Quirno, Norma Sebré, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rino Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Jorge Lanata, Ramiro Rodríguez Pardo, Alfredo Zemma, María Maristany, José Luis Arévalo, Pía Uribelarrea, Alberto Martín, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Toti Ciliberto, Lía Crucet, Ángel Mahler, Locomotora Oliveras, Sergio Lerer, René Bertrand, Vicente Luis Ciano, José Palomino Cortéz, Damián Martino, Andrea Yasky Arahati, Hugo Rubén Armoa, Daniel Fanego, Néstor Villa, Cristina Murca, Tico Rodríguez Paz, Gladys Mancini, Jorge Maestro, Mario Mactas, Papa Francisco y Antonio Gasalla.

Cómo fue el homenaje a Jorge Lanata

En los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, Jorge Lanata recibió un emotivo tributo a través de un video que repasó diferentes momentos de su extensa y reconocida trayectoria en la pantalla. Las imágenes despertaron una gran emoción entre los presentes y colmaron de sensibilidad el salón principal del Hotel Hilton.

La viuda del periodista, Elba Marcovecchio, y sus hijas, Bárbara y Lola, se mostraron visiblemente afectadas al ver el video que repasaba los hitos de su extensa y destacada carrera de su papá. Lanata falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años.

Elba, quien se casó con Jorge en 2022, estuvo acompañada y contenida por su hija Allegra durante la proyección. Mientras tanto, Bárbara y Lola se encontraban en otra mesa, a varios metros de distancia, y también se emocionaron y aplaudieron al recordar a su padre.

Daniel Ambrosino, periodista de APTRA, había adelantado que se realizaría un homenaje al conductor, pero que no se entregaría ningún galardón físico. La decisión buscaba evitar encuentros incómodos entre la viuda y las hijas, dadas las tensiones conocidas entre ellas. “Se presentará un video con un repaso de su trayectoria, pero no habrá placa ni estatuilla. Ni Elba ni las chicas deberán subir al escenario”, explicó Ambrosino.

Se habló de
Premios Martín Fierro

