El sentido homenaje a figuras que conmovió a todos en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025

En el mismo aparecieron: María Socas, Luis Buero, Leo Dan, Nilda Sindaco, Atilio Veronelli, Alfred Oliveri, Rosina Papas, León Balter, Julio Frade, Daniel La Tota Santillán, Roberto Giordano, Clara Vaccaro, Rubén Tachi Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Alejandra Darín, Roberto Quirno, Norma Sebré, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rino Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Jorge Lanata, Ramiro Rodríguez Pardo, Alfredo Zemma, María Maristany, José Luis Arévalo, Pía Uribelarrea, Alberto Martín, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Toti Ciliberto, Lía Crucet, Ángel Mahler, Locomotora Oliveras, Sergio Lerer, René Bertrand, Vicente Luis Ciano, José Palomino Cortéz, Damián Martino, Andrea Yasky Arahati, Hugo Rubén Armoa, Daniel Fanego, Néstor Villa, Cristina Murca, Tico Rodríguez Paz, Gladys Mancini, Jorge Maestro, Mario Mactas, Papa Francisco y Antonio Gasalla.