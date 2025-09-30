A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TRISTEZA INFINITA

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

Adriana Aizemberg murió a los 86 años. La Asociación Argentina de Actores despidió a la artista con un emotivo mensaje en redes sociales.

30 sept 2025, 00:31
aizemberg 2
aizemberg 2

Este lunes se conoció una noticia que entristeció profundamente al mundo del espectáculo: murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años. La Asociación Argentina de Actores fue la encargada de confirmar el fallecimiento de la artista a través de un comunicado oficial.

"Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", expresó el organismo desde sus redes sociales.

Una de sus últimas apariciones en pantalla fue en El Encargado, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, donde volvió a demostrar su talento y sensibilidad interpretativa.

A lo largo de su carrera, Aizemberg dejó huella en la televisión con participaciones en ficciones memorables como Poliladron, Mujeres asesinas, Loco por vos, Cosa juzgada, Los exitosos Pells y Vulnerables, entre otras.

Nacida el 1 de diciembre de 1938 en la provincia de Santa Fe, Adriana construyó una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Su debut fue en la obra Historias para ser contadas, y más adelante formó parte del elenco estable del Teatro San Martín.

Su versatilidad la llevó a trabajar en escenarios de todo el país, interpretando roles diversos en obras de gran calidad. En cine, participó en películas emblemáticas como La Raulito, Plata dulce, El abrazo partido, Derecho de familia y Mazel Tov, entre otras producciones.

Adriana Aizemberg fue también madre del reconocido cineasta Rodrigo Moreno, fruto de su relación con el actor y director Carlos Moreno, con quien compartió más de cuatro décadas de vida en común.

adriana aizemberg_

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto