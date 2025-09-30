Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

Nacida el 1 de diciembre de 1938 en la provincia de Santa Fe, Adriana construyó una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Su debut fue en la obra Historias para ser contadas, y más adelante formó parte del elenco estable del Teatro San Martín.

Su versatilidad la llevó a trabajar en escenarios de todo el país, interpretando roles diversos en obras de gran calidad. En cine, participó en películas emblemáticas como La Raulito, Plata dulce, El abrazo partido, Derecho de familia y Mazel Tov, entre otras producciones.

Adriana Aizemberg fue también madre del reconocido cineasta Rodrigo Moreno, fruto de su relación con el actor y director Carlos Moreno, con quien compartió más de cuatro décadas de vida en común.